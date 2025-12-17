La FIFA va distribuer 727 millions de dollars entre les 48 équipes qui participeront au Mondial 2026, a-t-elle annoncé mercredi. L'équipe vainqueure empochera 50 millions.

Une pluie de millions : la FIFA gâte les équipes du Mondial 2026. IMAGO/Brazil Photo Press

Keystone-SDA ATS

«Le Conseil de la FIFA, réuni à Doha (Qatar), «a approuvé une contribution financière record de 727 millions de dollars», annonce la FIFA dans un communiqué. Elle évoque une augmentation de 50% par rapport au Mondial-2022 au Qatar, ce qui correspond aux 50% d'augmentation des équipes participantes, de 32 à 48.

Si chacune d'entre elle recevra 1,5 million «pour couvrir ses frais de préparation», l'essentiel de la somme allouée par la Fifa, soit 655 millions, est consacré aux primes. Le vainqueur empochera 50 millions, le finaliste 33 millions, ainsi de suite de manière décroissante jusqu'aux 9 millions versés aux 12 équipes éliminées au premier tour.

En 2022, pour la Coupe du monde au Qatar, l'Argentine, couronnée, avait touché 42 millions et la France, finaliste, 30 millions. Les 16 équipes éliminées dès le premier tour avaient déjà reçu 9 millions chacune.