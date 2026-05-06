La FIFA a annoncé mercredi étendre la suspension prononcée par l'UEFA à l'encontre de l'Argentin Gianluca Prestianni jusqu'aux deux premiers matches de la Coupe du monde. Ce dernier avait été sanctionné pour des insultes prononcés à l'encontre de Vinicius Jr.

🚨🚨 GIANLUCA PRESTIANNI SERA SUSPENDU LORS DES DEUX PREMIERS MATCHES DE LA COUPE DU MONDE 🇦🇷 ! ❌❌



La FIFA a décidé de rejoindre l’UEFA dans la sanction du joueur pour « comportement homophobe ».



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Keystone-SDA ATS

Si l'ailier du Benfica Lisbonne venait à être sélectionné au sein de l'équipe d'Argentine, il manquerait donc les deux premiers matches de la Coupe du monde en Amérique du Nord. L'Albiceleste, tenante du titre, entrera en lice le 17 juin contre l'Algérie et affrontera l'Autriche cinq jours plus tard. La Jordanie, nouvelle venue en Coupe du monde, complète ce groupe J.

L'UEFA avait prononcé voici deux semaines une suspension de six matches à l'encontre de Prestianni, dont trois avec sursis. Selon l'instance européenne, le joueur de 20 ans aurait prononcé des insultes «homophobes» contre Vinicius Jr, lors du barrage de Ligue des champions entre le Benfica et le Real Madrid mi-février. Le Brésilien s'était plaint d'avoir reçu des injures racistes lors de cette séquence où Prestianni s'était couvert la bouche avec son maillot.

À la suite de cet incident, l'International Football Association Board (IFAB) a adopté la semaine dernière une proposition de la FIFA visant à modifier le règlement. Parler en se couvrant la bouche peut désormais être sanctionné d'un carton rouge.

Toujours faut-il que Prestianni soit sélectionné par l'entraîneur argentin Lionel Scaloni pour le Mondial. Il n'a jusqu'à présent disputé qu'un seul match amical avec l'Albiceleste, en novembre.