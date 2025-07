La Fédération internationale de football a annoncé mardi l'ouverture d'un bureau à New York situé dans la Trump Tower, renforçant encore sa présence sur le sol américain à un an du Mondial 2026 organisé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Gianni Infantino et Donald Trump : une collaboration qui se renforce encore. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

La Fifa avait déjà délocalisé sa division juridique à Miami où officient aussi tous les employés impliqués dans la mise en œuvre opérationnelle de la Coupe du monde des clubs, qui a lieu actuellement aux Etats-Unis, et du Mondial 2026.

«La Fifa est une organisation mondiale et, pour être mondiale, il faut être présent localement, partout. Nous devons donc être présents à New York, pas seulement pour la Coupe du monde des clubs cette année et la Coupe du monde l'année prochaine, nous devons également être présents à New York pour nos bureaux», a déclaré le président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino, cité dans le communiqué de l'instance.

Gianni Infantino a également remercié le président américain Donald Trump «qui est un grand fan de football» ainsi que «toute sa famille», en particulier son fils Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization.

«Nous avons reçu un soutien considérable du gouvernement et du président (...) Nous avons également bénéficié du soutien exceptionnel des autorités locales de New York, du New Jersey et de toutes les villes hôtes, et cela a contribué, bien sûr, au succès exceptionnel de la Coupe du monde des clubs jusqu'à présent», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la Fifa a annoncé que le trophée du Mondial des clubs serait exposé dans la Trump Tower de mardi à samedi, veille de la finale prévue au MetLife Stadium d'East Rutherford (New Jersey).