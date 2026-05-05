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«Pour préparer le Mondial» La FIFA invite la Fédération iranienne de football à Zurich

ATS

5.5.2026 - 16:10

La FIFA a invité la Fédération iranienne à se rendre à son siège de Zurich «d'ici au 20 mai pour préparer la Coupe du monde». L'AFP l'a appris mardi auprès d'une source proche du dossier.

La FIFA, présidée par Gianni Infantino, a invité la Fédération iranienne à se rendre à son siège de Zurich.
La FIFA, présidée par Gianni Infantino, a invité la Fédération iranienne à se rendre à son siège de Zurich.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

05.05.2026, 16:10

Les conditions de la participation de l'Iran au Mondial (11 juin-19 juillet) ont soulevé de nombreuses interrogations dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, déclenché fin février par des frappes d'Israël et des Etats-Unis sur le pays.

Gianni Infantino, le président de la FIFA, a répété à plusieurs reprises que la «Team Melli» disputerait bien ses trois premiers matches comme prévu aux Etats-Unis. «Je veux confirmer sans ambiguïté que l'Iran participera évidemment à la Coupe du monde 2026. Et bien entendu l'Iran jouera aux Etats-Unis», a-t-il réaffirmé le 30 avril en ouverture du Congrès de la FIFA à Vancouver.

Mondial 2026. «Si Gianni l'a dit, alors je suis OK» - Trump ouvre la porte à l'Iran

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«Si Gianni l'a dit, alors je suis OK», a déclaré par la suite le président des Etats-Unis Donald Trump à des journalistes, ajoutant: «Je lui ai dit: ‘Fais ce que tu veux. Tu peux les avoir’. (...) Je pense qu'il faut les laisser jouer.»

Malgré les déclarations d'Infantino, le Congrès de la FIFA a illustré les potentielles difficultés logistiques d'une présence de l'Iran en Amérique du Nord. La veille, la délégation iranienne avait en effet annulé sa présence à Vancouver en invoquant un comportement insultant de la police de l'immigration à son arrivée à l'aéroport de Toronto.

Comportement insultant. Tollé : la délégation iranienne annule sa présence au congrès de la FIFA

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Réponse attendue

Le Canada a classé les Gardiens de la révolution iranienne, armée idéologique de la République islamique, comme groupe terroriste. Or le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, est un ancien membre de ce puissant corps.

Au retour de la délégation en Iran, ce dernier a déclaré aux médias locaux qu'il souhaitait «une réunion avec la FIFA» avec laquelle, ajoutait-il, «nous avons de nombreux sujets à aborder».

Une ONG lance un cri d'alerte. Un Mondial de «l'exclusion et de la peur» à l'horizon ?

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La FIFA demeure dans l'attente d'une réponse de la Fédération iranienne qu'elle souhaite accueillir le 20 mai au plus tard, soit trois semaines avant le début du Mondial. Le premier match de l'Iran est programmé le 16 juin à Los Angeles face à la Nouvelle-Zélande.

L'Iran, qui avait évoqué un «boycott» de la compétition au début de la guerre au Moyen-Orient, avait ensuite demandé à la FIFA de déplacer ses matches au Mexique. La requête a été rejetée.

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