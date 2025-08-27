  1. Clients Privés
«Profonde inquiétude» La FIFA menace de suspendre une fédération nationale et ses clubs

Nicolas Larchevêque

27.8.2025

Les instances dirigeantes du football mondial (FIFA) et asiatique (AFC) ont menacé la fédération indienne d'interdire son équipe nationale et ses clubs de toute compétition faute de recevoir ses nouveaux statuts d'ici au 30 octobre.

La situation du football indien «inquiète profondément» la FIFA, présidée par Gianni Infantino.
La situation du football indien «inquiète profondément» la FIFA, présidée par Gianni Infantino.
KEYSTONE

Agence France-Presse

27.08.2025, 11:51

Dans une lettre adressée au président de la Fédération indienne de football (AIFF), Kalyan Chaubey, la FIFA et l'AFC ont fait part de leur «profonde inquiétude» face à son incapacité à finaliser et adopter ce nouveau texte. «Le non-respect de ce calendrier ne nous laissera d'autre choix que de soumettre cette question à la FIFA» en vue d'une décision, écrivent-elles dans ce courrier que l'AFP a pu consulter.

«L'AIFF doit considérer que ce message contraignant exige une (mise en) conformité immédiate afin de préserver ses droits en tant que membre de la FIFA et de l'AFC», poursuivent-t-elle. Le nouveau statut de l'AIFF fait l'objet d'une procédure pendante depuis 2017 devant la Cour suprême indienne.

Le championnat national retardé

En 2022, la Fédération indienne avait déjà été brièvement suspendue pour trafic d'influence, après la nomination par la Cour suprême d'un comité d'administrateurs chargés de la diriger. Cette mesure avait été levée quelques jours plus tard après la décision de l'AIFF d'organiser des élections à l'issue desquelles Kalyan Chaubey avait été élu à sa tête.

La menace de la FIFA intervient alors que l'édition 2025-2026 de la principale compétition nationale - l'Indian Super League (ISL) - a été retardée pour cause de différend financier entre l'AIFF et le gestionnaire privé du championnat. Le contrat entre la fédération et Football Sports Development Limited, qui prend fin le 8 décembre, n'a pas encore été renouvelé. L'ISL se joue entre septembre et avril.

