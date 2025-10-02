  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gianni Infantino «La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques»

ATS

2.10.2025 - 16:28

La FIFA a appelé jeudi à la «paix» à Gaza, mais «ne peut résoudre les problèmes géopolitiques», selon son président Gianni Infantino.

Gianni Infantino refuse d'évoquer explicitement la situation à Gaza et une éventuelle suspension d'Israël
Gianni Infantino refuse d'évoquer explicitement la situation à Gaza et une éventuelle suspension d'Israël
ATS

Keystone-SDA

02.10.2025, 16:28

02.10.2025, 16:55

Le Valaisan s'est abstenu de répondre aux appels croissants à suspendre la Fédération israélienne.

Evoquant «la situation en cours à Gaza» en ouverture de la réunion à huis clos du conseil de l'instance, le dirigeant italo-suisse a estimé que «le pouvoir du football» était de «réunir les gens dans un monde divisé» en offrant «un message de paix et d'unité», selon un communiqué de l'organisation.

«La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques, mais elle peut et doit promouvoir le football à travers le monde en exploitant ses valeurs unificatrices, éducatives, culturelles et humanitaires», a insisté le dirigeant.

Le communiqué de la FIFA ne mentionne ni Israël ni sa fédération, alors que les appels se multiplient à exclure la sélection des compétitions internationales en pleine campagne qualificative pour le Mondial 2026.

Trois experts indépendants de l'ONU ont demandé la semaine dernière à la FIFA comme à l'UEFA de suspendre Israël, faisant valoir le «génocide» à Gaza et estimant que «les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains».

Vendredi dernier, la patronne de la fédération norvégienne Lise Klaveness – dont la sélection masculine accueillera Israël en éliminatoires du Mondial le 11 octobre – a expliqué oeuvrer «pour qu'Israël soit sanctionné». «Personnellement, je pense que si la Russie est exclue, Israël devrait aussi être exclu», a-t-elle indiqué dans un podcast norvégien.

Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, UEFA et FIFA avaient de concert exclu la sélection et les clubs russes des compétitions internationales, une sanction qui est toujours en vigueur.

Les plus lus

Face à la militarisation de l’Europe, Poutine promet une «réponse aux menaces»
«Toute la vie est paralysée, il n'y a aucune solution» : retour sur 48 heures de chaos
Suivez FCSB - YB et Lausanne - Breidablik en direct
Quand le Premier ministre albanais se paie Trump devant Macron
«Daval, il est pas malin, j'aurais fait mieux que ça moi, on l'aurait jamais retrouvée»
Musk appelle au boycott de Netflix : le titre chute en Bourse