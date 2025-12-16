  1. Clients Privés
Mondial 2026 La FIFA promet des billets à 60 dollars

ATS

16.12.2025 - 21:54

Les supporters des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 de football paieront leur billet 60 dollars (environ 48 francs) par match, a annoncé mardi la FIFA. Elle répond aux associations qui dénonçaient des tarifs «astronomiques».

La FIFA répond aux critiques sur les prix des billets du Mondial 2026.
La FIFA répond aux critiques sur les prix des billets du Mondial 2026.
AP

Keystone-SDA

16.12.2025, 21:54

16.12.2025, 21:55

Une nouvelle «catégorie +Supporter Entry+» proposera des billets «à 60 dollars américains chacun et disponibles pour les 104 matches», y compris la finale de la Coupe du monde, qui réunira 48 équipes l'été prochain aux Etats-Unis, Mexique et Canada, a précisé la FIFA dans un communiqué.

«Cette initiative vise à soutenir davantage les supporters qui suivent leur équipe nationale tout au long du tournoi», a ajouté l'instance dirigeante du football mondial.

Jeudi dernier, l'association Football Supporters Europe (FSE) s'était indignée des «tarifs astronomiques (...) imposés par la FIFA aux supporters les plus fidèles».

«Politique pas immuable»

Selon les informations de FSE qui affirmait avoir vu «les grilles tarifaires publiées progressivement et confidentiellement par la FIFA», suivre son équipe du premier match jusqu'à la finale «coûterait au minimum 6900 dollars (environ 5500 francs)» à un supporter, «soit près de cinq fois plus que lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar».

Mardi soir, FSE a réagi en soulignant que «cela montre que la politique de billetterie de la FIFA n'est pas immuable, qu'elle a été décidée à la hâte et sans consultation appropriée» mais que «les révisions ne vont pas assez loin pour être satisfaisantes».

Selon la FIFA, «20 millions de demandes de billets ont été reçues à ce jour pendant la phase actuelle de vente par tirage au sort», qui a débuté jeudi dernier.

