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Coupe du monde 2026 Jouer hors sol étasunien : la FIFA rejette la demande de l'Iran

ATS

10.4.2026 - 23:06

Les matchs de l'équipe nationale iranienne lors de la Coupe du monde cet été ne seront pas déplacés des Etats-Unis vers le Mexique. Et ce malgré la guerre au Proche-Orient.

La FIFA a pris la décision de ne pas procéder à ce transfert (archives).
La FIFA a pris la décision de ne pas procéder à ce transfert (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 23:06

La FIFA a pris la décision de ne pas procéder à ce transfert, a déclaré la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Compte tenu de la guerre, l'Iran ne souhaitait pas disputer ses trois matchs de la phase de groupes aux Etats-Unis, qui ont attaqué militairement la République islamique.

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«La FIFA a finalement décidé que les matchs ne pouvaient pas être déplacés de leurs lieux d’origine», a déclaré Mme Sheinbaum lors d’une conférence de presse. Du point de vue de l’instance mondiale, cela aurait représenté «un énorme effort logistique», a ajouté la cheffe de l’État. La FIFA s’était déjà montrée réticente face à la demande de l’Iran.

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La Coupe du monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis s'ouvrira le 11 juin au stade Azteca de Mexico avec le match opposant le Mexique à l'Afrique du Sud. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait insisté pour que l'Iran participe à la Coupe du monde de football cet été. «Nous voulons que l'Iran joue, l'Iran jouera à la Coupe du monde. Il n'y a pas de plan B, C ou D – il y a le plan A», a déclaré le Valaisan.

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