Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, a jugé «très constructive» la réunion organisée samedi à Istanbul avec la fédération iranienne de football. Celle-ci visait à garantir la participation de l'Iran à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin – 19 juillet).

Mattias Grafström confiant après les discussions avec l’Iran. EPA

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Notre réunion avec la Fédération iranienne de football a été très constructive. Nous travaillons en étroite collaboration et nous avons hâte d'accueillir la République islamique d'Iran à la Coupe du monde», a déclaré le représentant de la FIFA dans un communiqué.

«Nous avons pu aborder certaines questions d'ordre opérationnel, comme nous le faisons avec chaque association membre. Je suis très heureux de la richesse de nos échanges. En fin de compte, la Fédération iranienne de football comme la FIFA sont très satisfaites de cette rencontre et se réjouissent d'accueillir la Team Melli», a-t-il ajouté.

Visas encore en attente

Le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, avait affirmé jeudi qu'aucun visa n'avait encore été délivré à la Team Melli. La procédure est censée être finalisée en Turquie.

Concernant la réunion avec la FIFA samedi, M. Taj l'a également qualifiée de «positive et constructive». «Chaque partie a pu faire part de ses préoccupations tout en réaffirmant un engagement commun à garantir la participation de la Team Melli à la Coupe du Monde», a-t-il déclaré, selon le communiqué de la FIFA.

Cette rencontre, organisée au siège de la Fédération turque de football (TFF), intervient alors que l'équipe nationale iranienne partira lundi matin pour un stage de préparation en Turquie avant de rejoindre les Etats-Unis, en plein conflit entre Téhéran et Washington.

Un «traître» écarté

La sélection comprendra 30 joueurs, dont 26 au maximum seront finalement retenus pour le Mondial. Si Mehdi Taremi y figure, ce n'est pas le cas de l'autre buteur star Sardar Azmoun, auteur de 57 buts en sélection et ancien joueur du Bayer Leverkusen et à l'AS Rome.

L'attaquant, qui avait soutenu les manifestants anti-régime par le passé, a récemment été accusé de «trahison» par les médias officiels iraniens après la publication en mars d'une photo de lui aux côtés de l'émir de Dubaï, aux Émirats arabes unis où il joue et réside.

Le sélectionneur Amir Ghalenoei s'est justifié en jurant «devant Dieu que rien d'autre que des critères techniques» n'avait joué dans sa sélection.

Qualifié pour sa quatrième phase finale consécutive, l'Iran établira son camp de base à Tucson, en Arizona, avant de débuter le 15 juin à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande. L'Iran y défiera la Belgique le 21 juin, puis conclura sa phase de poules contre l'Égypte le 26 juin à Seattle.