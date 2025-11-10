La FIFA veut aider les footballeurs professionnels aux salaires impayés grâce à un fonds spécial. Vingt millions de dollars seront mis à disposition par la fédération internationale pour les années 2026 à 2029, a-t-elle annoncé dimanche.

Les responsables de la FIFA veulent définir les détails de cette nouvelle source de financement en étroite collaboration avec les syndicats de joueurs. Le fonds doit intervenir lorsque les joueurs doivent renoncer à leur salaire en raison de problèmes financiers de leur employeur.

Lors d'une réunion à Rabat au Maroc, à laquelle ont également participé 30 syndicats de joueurs des cinq continents, la FIFA a également discuté de mesures visant à améliorer le bien-être des joueurs et les conditions de travail. Des normes minimales doivent être appliquées, estime l'instance mondiale.

Il a notamment été confirmé qu'un minimum de 72 heures de récupération entre deux matches et un minimum de 21 jours de repos entre deux saisons doivent être respectés. Les participants à la réunion ont en outre décidé de la participation future de représentants des syndicats de joueurs aux commissions de la FIFA.