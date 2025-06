Le syndicat mondial des footballeurs (Fifpro) a demandé jeudi l'établissement de douze garanties pour la santé des joueurs. A commencer par une pause de huit semaines entre deux saisons. Ceci se base sur un rapport d'experts pointant la surcharge de travail des joueurs.

Cette année, les joueurs du PSG ne bénéficieront que de quatre à cinq semaines de coupure. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La Fifpro appelle à la mise en oeuvre immédiate de garanties fondées sur des données probantes pour protéger les footballeurs», écrit-elle dans un communiqué à l'aube du tout nouveau Mondial des clubs (14 juin-13 juillet) aux États-Unis, qui surcharge un calendrier déjà encombré.

L'étude, réalisée par 70 spécialistes travaillant en clubs et en sélections, dégage «douze normes de sécurité consensuelles» parmi lesquelles la garantie que les joueurs professionnels bénéficient entre deux saisons d'une pause de huit semaines – quatre de vacances, avec deux semaines sans le moindre engagement, médiatique ou autre, puis quatre semaines de reprise.

Cet été, entre la fin de la Coupe du monde des clubs et la reprise des championnats en Europe en août, le compte n'y sera pas. En France par exemple, les joueurs du PSG ne bénéficieront que de quatre à cinq semaines de coupure.

Le syndicat propose d'établir d'autres garanties telles qu'une pause obligatoire d'une semaine en milieu de saison, la prise en compte des nombreux déplacements, l'imposition d'un jour minimum de repos hebdomadaire ou encore des garanties spécifiques sur la charge de travail des joueurs de moins de 18 ans.

«Cette étude présente des normes de sécurité fondées sur les avis indépendants et réfléchis d'experts médicaux et de performance travaillant dans le football professionnel, qui comprennent la pression mentale et physique exercée sur les joueurs», explique le directeur médical de la Fifpro, le professeur Vincent Gouttebarge.

«Si nous sommes tous d'accord pour dire que la santé passe avant tout, nous devons mettre en oeuvre ces mesures de protection», ajoute le médecin cité dans le communiqué.

La Fifpro estime que «si certaines garanties existent dans les conventions collectives nationales, le football international manque de cadres ou de réglementations normalisés».

«Tout comme les ouvriers du bâtiment ont besoin d'équipements de sécurité et les pilotes de ligne ont des périodes de repos obligatoires, les footballeurs professionnels ont besoin de normes mondiales pour se protéger des exigences physiques et des risques de blessures inhérents à leur profession», estime encore la Fifpro.

Au-delà de ces douze points, «une large majorité d'experts (60 à 74%) est favorable à des protections supplémentaires» telles que la limitation du nombre de matches par saison et un allègement du calendrier, ajoute le syndicat.