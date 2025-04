Paul Pogba : la fin des fantasmes de la planète foot ?

Paul Pogba, autorisé à rejouer après sa suspension, est en négociations avec le D.C. United de Washington, seul club de MLS qui a le droit d'entrer en contact avec le champion du monde 2018, annoncent mardi plusieurs médias américains.

Paul Pogba est en négociations avec le D.C. United de Washington. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

D'après le Washington Post et The Athletic, l'entourage de Pogba (32 ans) est en discussions avec le D.C. United, qui possède les «droits de découverte» du Français au sein de la MLS, un système propre au championnat nord-américain qui donne la priorité à un club pour engager des négociations.

«Le club n'a aucun commentaire à faire à ce stade sur des spéculations de transfert», a répondu un représentant de l'équipe de la capitale à l'AFP mardi.

Un club peut placer jusqu'à cinq joueurs sur une «liste de découverte», avec lesquels il possède le droit de négocier en exclusivité. La demande pour placer un joueur sur cette liste est validée par la MLS, qui doit estimer si le club possède les moyens financiers et la place suffisante dans son effectif pour faire venir le joueur.

Le processus de recrutement en MLS diffère largement du football européen, avec un système de draft, un plafond salarial, et quelques places limitées hors plafond qui permettent de faire venir des vedettes à gros salaire, comme Lionel Messi à Miami.

D'après plusieurs médias américains, l'Inter Miami possède par exemple le «droit de découverte» de la star belge Kevin De Bruyne, qui quittera Manchester City à l'issue de la saison.

Sans club depuis une suspension de 18 mois pour dopage, qui a pris fin en mars, Paul Pogba vit à Miami où il s'entretient physiquement et assiste parfois aux matches de MLS de Messi.

Pogba «s'entraîne à 1000%, il a le moral, il a reçu de nombreuses propositions», et reste en contact avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, avaient indiqué le mois dernier des membres de son entourage à l'AFP.

La future destination de l'ancien joueur de Manchester United et de la Juventus Turin, qui n'a plus joué depuis septembre 2023, alimente les fantasmes de la planète foot, dont il reste l'une des plus grandes stars.