En raison de la guerre au Moyen-Orient, la «Finalissima» opposant l'Espagne championne d'Europe à l'Argentine sacrée en Copa America, prévue le 27 mars au Qatar, a été annulée, en l'absence d'accord entre Européens et Sud-américains qui se renvoient la faute.

L'Argentine de Messi n'affrontera pas l'Espagne de Yamal. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«Il n'a pas été possible de trouver un accord avec l'Argentine sur une date alternative», a indiqué l'instance européenne du football dans un communiqué publié dimanche en début d'après-midi.

«C'est un grand regret pour l'UEFA et les organisateurs que les circonstances et le calendrier privent les deux équipes de la possibilité de disputer ce prestigieux trophée au Qatar», ajoute le communiqué.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



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L'UEFA a indiqué avoir proposé à l'Espagne et à l'Argentine, championne du monde au Qatar en 2022, une première solution: que le match se déroule au stade Santiago Bernabéu de Madrid le 27 mars, avec une répartition égale des billets pour les supporters des deux équipes à Madrid.

«Il est clair que jouer une seule rencontre à Madrid serait contraire au principe d'équité sportive, il ne s'agit pas d'un terrain neutre», a répondu la Fédération argentine de football dans un communiqué commun avec la Conmebol (Confédération sud-américaine de football) publié plus tard dans l'après-midi.

Une deuxième solution a alors été étudiée, avant d'être abandonnée face au refus argentin: que la compétition soit disputée en deux rencontres, à Madrid le 27 mars puis à Buenos Aires.

Après le rejet par la fédération argentine de ces deux solutions, l'UEFA a expliqué avoir voulu obtenir une garantie de l'Argentine que le match pourrait être disputé le 27 ou le 30 mars, «si un terrain neutre en Europe pouvait être trouvé».

Pas d'accord sur une date

«Cette proposition a été aussi rejetée» par l'Argentine, lauréate de la dernière édition de la «Finalissima» - auparavant connue sous le nom de Coupe intercontinentale des nations - en 2022 contre l'Italie (3-0, à Londres). L'Albiceleste aurait souhaité jouer après la Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet), une période où l'Espagne dit ne pas avoir de dates disponibles. L'Argentine a ensuite proposé la date du 31 mars, «une date qui s'est révélée irréalisable» selon l'UEFA.

La Fédération espagnole a déclaré de son côté qu'elle «regrette» cette annulation, après «avoir proposé, en concertation avec l'UEFA, toutes les options». «L'Espagne était prête à jouer, comme toujours. Elle n'a posé aucune condition», précise le communiqué.

Les champions du monde en titre et la Conmebol ont eux indiqué «leur souhait de disputer la Finalissima sur terrain neutre», regrettant «les efforts persistants de l'UEFA pour l'organiser à Madrid».

«Le 14 mars, l'AFA a reçu la proposition de jouer le match dans un lieu neutre, l'Italie, le 27 mars. L'Argentine a accepté l'idée sans objection, à l'exception de la date, suggérant le 31 mars», se défend la fédération argentine.

«Malheureusement, l'UEFA a annoncé qu'il était impossible de disputer le match le 31 mars - soit seulement quatre jours après la date initialement proposée - et la Finalissima a été annulée» ajoute-t-elle, renvoyant la balle à l'Espagne et à l'UEFA.

D'autres grands événements sportifs ont été décalés ou annulés par la guerre au Moyen-Orient, dont les Grands Prix de Formule 1 de Bahreïn et de Jeddah, en Arabie saoudite, prévus mi-avril et tous deux annulés, a annoncé ce week-end la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Le Grand Prix du Qatar de MotoGP, prévu le week-end du 12 avril, a lui été reporté au 8 novembre, a indiqué dimanche l'organisateur du championnat du monde de la discipline.