  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C’est sûr» La folle promesse de Gianni Infantino à la Bolivie

Gregoire Galley

21.10.2025

Le président de la Fifa Gianni Infantino a promis lundi à La Paz que la Bolivie, connue pour ses stades en haute altitude, organiserait un jour «un Mondial», sans préciser de date ni de catégorie.

Gianni Infantino a promis que la Bolivie organiserait un jour «un Mondial».
Gianni Infantino a promis que la Bolivie organiserait un jour «un Mondial».
ats

Agence France-Presse

21.10.2025, 07:20

«Nous allons amener un Mondial ici, c'est sûr. Nous allons voir de quel Mondial nous parlons», a promis Gianni Infantino lors d'une visite à La Paz à l'occasion des 100 ans de la Fédération bolivienne de football (FBF).

La tenue de matches internationaux dans ce pays est un problème récurrent, porté notamment par le Brésil et l'Argentine voisins, deux grandes nations du football qui s'estiment défavorisées par rapport aux locaux en raison des conditions trop extrêmes.

Située en partie sur la Cordillère des Andes, la Bolivie possède plusieurs stades parmi les plus hauts perchés du monde, où l'air est plus rare, rendant les rencontres plus éprouvantes pour les joueurs qui n'y sont pas habitués.

Début 2024, son enceinte d'El Alto, à 4.083 mètres d'altitude, a été homologuée. D'autres se trouvent aussi à plus de 3.000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Bien que le soutien de Gianni Infantino soit important, c'est aux plus de 200 membres de la Fifa de voter pour désigner les organisateurs des Coupes du monde.

«(Nous allons) commencer à en discuter avec le président élu», a toutefois ajouté M. Infantino en désignant Rodrigo Paz, choisi dimanche par les Boliviens au second tour et présent à l'anniversaire de la FBF.

En 2007, la Fifa avait interdit les rencontres internationales au-dessus de 2.500 mètres d'altitude afin de préserver la santé des joueurs, ce qui concernait aussi le Pérou, l'Equateur et la Colombie.

Les autorités sportives des pays andins avaient alors assuré qu'il était bien plus dangereux de jouer par une forte chaleur au niveau de la mer qu'en altitude, pointant les décès de joueurs sur le terrain en Europe, notamment. La Fifa était finalement revenue sur sa décision en 2008.

Les plus lus

Genève: polémique autour d'une intervention de police musclée
«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»
On connaît la cause de la panne majeure du cloud d'Amazon
La Maison Blanche en partie démolie pour édifier... une salle de bal!
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez