Le président de la Fifa Gianni Infantino a promis lundi à La Paz que la Bolivie, connue pour ses stades en haute altitude, organiserait un jour «un Mondial», sans préciser de date ni de catégorie.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Nous allons amener un Mondial ici, c'est sûr. Nous allons voir de quel Mondial nous parlons», a promis Gianni Infantino lors d'une visite à La Paz à l'occasion des 100 ans de la Fédération bolivienne de football (FBF).

La tenue de matches internationaux dans ce pays est un problème récurrent, porté notamment par le Brésil et l'Argentine voisins, deux grandes nations du football qui s'estiment défavorisées par rapport aux locaux en raison des conditions trop extrêmes.

Située en partie sur la Cordillère des Andes, la Bolivie possède plusieurs stades parmi les plus hauts perchés du monde, où l'air est plus rare, rendant les rencontres plus éprouvantes pour les joueurs qui n'y sont pas habitués.

Début 2024, son enceinte d'El Alto, à 4.083 mètres d'altitude, a été homologuée. D'autres se trouvent aussi à plus de 3.000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Bien que le soutien de Gianni Infantino soit important, c'est aux plus de 200 membres de la Fifa de voter pour désigner les organisateurs des Coupes du monde.

«(Nous allons) commencer à en discuter avec le président élu», a toutefois ajouté M. Infantino en désignant Rodrigo Paz, choisi dimanche par les Boliviens au second tour et présent à l'anniversaire de la FBF.

En 2007, la Fifa avait interdit les rencontres internationales au-dessus de 2.500 mètres d'altitude afin de préserver la santé des joueurs, ce qui concernait aussi le Pérou, l'Equateur et la Colombie.

Les autorités sportives des pays andins avaient alors assuré qu'il était bien plus dangereux de jouer par une forte chaleur au niveau de la mer qu'en altitude, pointant les décès de joueurs sur le terrain en Europe, notamment. La Fifa était finalement revenue sur sa décision en 2008.