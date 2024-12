L'international français Jules Koundé a été le joueur de football le plus utilisé au monde en 2024 avec 69 matches à ce jour, selon une étude du Centre international d'étude du sport (CIES) publiée mercredi, dans un contexte de surcharge des calendriers. Granit Xhaka figure également dans top 10.

AFP Nicolas Larchevêque

Koundé, défenseur central de formation de 26 ans, qui évolue au poste de latéral droit depuis plusieurs années au FC Barcelone et en équipe de France, domine le classement tant au nombre de matches disputés qu'au nombre de minutes effectivement jouées : 5’872, près de 300 minutes devant le second au classement, Jhon Arias du club brésilien de Fluminense (67 matches).

Le Français pourrait même atteindre les 70 matches samedi s'il participe au choc contre le leader de LaLiga, l'Atlético de Madrid, pour l'ultime journée de championnat en 2024. L’Uruguayen du Real Madrid Federico Valverde (66 matches) complète le podium.

Granit Xhaka sixième joueur le plus utilisé

Parmi ce classement, on retrouve Granit Xhaka au 6e rang. Le capitaine de l’équipe de Suisse et milieu de terrain du Bayer Leverkusen, qui a terminé à la 16e place du dernier Ballon d’Or, a joué 5'447 minutes cette année, pour un total de 65 rencontres entre son club et la Nati.

«A l’échelle du top 100 général, une nette majorité des minutes ont été disputées en club à l’échelle de compétitions nationales: 73,2% du total», a souligné le CIES. «Les minutes restantes se répartissent presque équitablement entre compétitions internationales de clubs et équipes nationales: 15,1% pour les premières et 13,4% pour les secondes (Jeux Olympiques compris)», a précisé l'institut.

La question de la surcharge du calendrier est devenue prégnante depuis le début de saison, avec la nouvelle formule de la Ligue des champions ainsi que la transformation du Mondial des clubs en une compétition de 32 équipes l'été prochain aux États-Unis. Au point que les joueurs et leurs représentants tirent régulièrement la sonnette d'alarme, comme le milieu espagnol de Manchester City Rodri, qui a évoqué une possible grève des joueurs, avant de se blesser pour une longue durée.

