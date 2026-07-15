La France a perdu (2-0) en demi-finale du Mondial-2026 face à la «meilleure équipe du monde», a estimé le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente. Celui-ci a souligné que son équipe progressait de match en match.

Luis de la Fuente jubile «Aucun doute que nous allions faire beaucoup de mal à la France»

La Roja a donné une leçon aux Bleus et s'est imposée grâce à des buts de Mikel Oyarzabal (22e sur penalty) et de Pedro Porro (58e) à Arlington, près de Dallas. Elle accède pour la deuxième fois à la finale de la Coupe du monde, après l'Afrique du Sud en 2010, où elle avait remporté son unique titre mondial.

«Nous avons affronté l'une des meilleures sélections du monde, mais en face il y avait la meilleure équipe du monde, c'est essentiel: on est une équipe», a déclaré l'entraîneur en conférence d'après-match. «Je suis vraiment constamment surpris par ce dont cette équipe est capable. Elle s'améliore d'un match à l'autre (...) La marge de progression, je vous le répète souvent, est infinie et (les joueurs) le démontrent à chaque fois», a-t-il ajouté.

Le sélectionneur a assuré que le beau jeu de l'Espagne tenait aux «valeurs», notamment de travail et de sacrifice, prônées par une génération «exceptionnelle» de footballeurs. «L'équipe interprète parfaitement toutes les séquences du jeu», a-t-il poursuivi. «Nous n'avions aucun doute que, en restant nous-mêmes, nous allions faire beaucoup de mal à la France», a-t-il expliqué. Il s'agissait de «chercher ces espaces, trouver des joueurs qui se positionnaient parfaitement derrière ces premiers joueurs qui allaient au pressing.»

«Nous connaissons très bien la France, nous connaissons très bien son potentiel, mais nous savons aussi comment le limiter et le contrer», a-t-il ajouté.

Dimanche, l'Espagne se disputera la finale de la Coupe du monde contre le vainqueur du duel entre l'Argentine et l'Angleterre, qui se joue mercredi à Atlanta. «Nous nous battrons, évidemment, comme il se doit, pour décrocher le titre», a assuré De la Fuente.

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