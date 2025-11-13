  1. Clients Privés
Mondial 2026 La France de Didier Deschamps veut se mettre définitivement à l’abri

ATS

13.11.2025 - 04:00

La dernière fenêtre réservée aux éliminatoires de la Coupe du monde démarre jeudi.

La France de Didier Deschamps peut valider son ticket pour le Mondial dès jeudi soir
La France de Didier Deschamps peut valider son ticket pour le Mondial dès jeudi soir
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 04:00

13.11.2025, 07:23

Trois équipes pourraient décrocher leur ticket pour la phase finale et rejoindre ainsi l'Angleterre, seule nation européenne déjà qualifiée, dès jeudi soir.

Leader du groupe D, la France doit battre l'Ukraine à Paris pour se mettre définitivement à l'abri. Les joueurs de Didier Deschamps abordent cette partie avec 3 points d'avance sur leurs adversaires du jour et dauphins dans cette poule.

Les Bleus peuvent donc se permettre un match nul face aux Ukrainiens. Mais une défaite pourrait en revanche s'avérer rédhibitoire: ils se rendront en Azerbaïdjan dimanche lors de l'ultime journée, alors que l'Ukraine affrontera l'Islande.

Le Portugal validera aussi sa qualification en cas de victoire face à l'Irlande dans la poule F, voire en cas de nul si la Hongrie ne bat pas l'Arménie. Et les Lusitaniens peuvent voir venir: Cristiano Ronaldo et Cie accueilleront l'Arménie trois jours plus tard.

La situation est un peu plus complexe dans le groupe I pour la Norvège, qui doit battre l'Estonie tout en espérant que l'Italie ne gagne pas en Moldavie. Un nul suffirait aux Norvégiens en cas de défaite italienne. La Squadra Azzurra espère elle que tout se jouera dimanche à Milan, dans le choc face à la Norvège.

Une page va se tourner. Cristiano Ronaldo l'affirme : le Mondial 2026 sera «à coup sûr» son dernier

Une page va se tournerCristiano Ronaldo l'affirme : le Mondial 2026 sera «à coup sûr» son dernier

