La France a dominé le Brésil 2-1 en match amical jeudi à Foxborough (Massachusetts) pour la première rencontre de sa tournée nord-américaine. Les Bleus prennent date à trois mois de la Coupe du monde.

Kylian Mbappé a marqué pour l’équipe de France. ats

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Les Français ont ouvert le score par Kylian Mbappé (32e), son 56e en sélection, à une unité du record d'Olivier Giroud. Hugo Ekitike a doublé la mise à la 65e. Bremer a réduit la marque pour le Brésil (78e) après l'exclusion de Dayot Upamecano côté français (55e).

La France affrontera dimanche la Colombie à Landover (Maryland) en clôture de sa tournée américaine.