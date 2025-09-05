  1. Clients Privés
Qualifications Mondial 2026 La France en patronne : succès 2-0 face à l’Ukraine

ATS

5.9.2025 - 22:59

La France n’a pas failli. A Wroclaw, les vice-champions du monde ont battu l’Ukraine 2-0 pour prendre déjà une option décisive sur la qualification directe pour le Mondial 2026.

Un 51e but en sélection pour Kylian Mbappé.
Un 51e but en sélection pour Kylian Mbappé.
IMAGO/Newspix

Keystone-SDA

05.09.2025, 22:59

06.09.2025, 00:57

Michael Olise a ouvert le score à la 10e minute sur un service de Bradley Barcola. Les Français ont toutefois dû attendre la 82e minute pour assurer leur victoire grâce au 51e but en sélection de leur capitaine Kylian Mbappé.

La seule fausse note de la soirée est venue de la blessure d’Ousmane Dembélé. Introduit juste après la pause pour Désiré Doué, le candidat no 1 au Ballon d’Or a dû sortir à la 80e, touché à la cuisse.

La Squadra Azzurra l’emporte

A Bergame, Gennaro Gattuso a signé des débuts victorieux à la tête de l’Italie. La Squadra Azzurra a battu 5-0 l’Estonie après avoir pourtant été tenue en échec à la pause.

Moise Kean a libéré son équipe à la 58e en reprenant de la tête une déviation acrobatique du talon de Mateo Retegui. L'ancien buteur de l'Atalanta, parti cet été en Arabie saoudite, a inscrit un doublé (69e, 90e), les deux autres buts ont été marqués par Giacomo Raspadori (71e) et Alessandro Bastoni (92e).

Malgré ce large succès, l’Italie demeure dans une position inconfortable dans ce groupe dominé par la Norvège. La défaite 3-0 concédée en juin dernier à Oslo va peser très lourd à l’heure du bilan pour la Squadra.

