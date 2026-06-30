Après un sans-faute lors de la phase de groupes, la France affronte la Suède en 16e de finale mardi. Les Bleus devront se méfier du trio offensif des «Blagult» et d'un potentiel excès de confiance.

Jusqu'ici, tout roule ou presque pour l'équipe de France. Invaincus après trois matches de poules, portés par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé (4 buts chacun): les signaux sont au vert pour les hommes de Didier Deschamps.

L'"EdF» aurait toutefois tort de sous-estimer son adversaire. De nombreux observateurs suédois estiment d'ailleurs que la seule chance pour leur sélection de battre Mbappé et Cie pourrait provenir d'un excès de confiance de ces derniers.

En face, la Suède sort d'une phase de groupes mitigée. Après des débuts encourageants et une large victoire 5-1 contre une faible Tunisie, elle a été largement dominée, sur le même score, par les Pays-Bas. Le point du nul obtenu contre le Japon lui a finalement permis de se qualifier parmi les huit meilleurs troisièmes.

Son trio d'attaque provenant à 100% du championnat anglais, composé d'Anthony Elanga (2 buts dans le tournoi), Viktor Gyökeres (1 but, 2 passes décisives) et Alexander Isak (1 but, 3 passes) peut poser des problèmes à une défense française qui a aussi montré de rares moments de fébrilité.

La Norvège repart après un léger repos

Battue 4-1 par la France lors de son dernier match de poules, mais avec une équipe largement remaniée et des stars au repos, la Norvège tentera de passer un tour d'une phase à élimination directe en Coupe du monde pour la première fois de son histoire face à une solide équipe de Côte d'Ivoire (mardi 19h en Suisse).

Les hommes d'Emerse Faé ont longtemps posé des problèmes à l'Allemagne (défaite 2-1 dans les arrêts de jeu), et ont remporté leurs deux autres rencontres.

L'Equateur veut gâcher la fête

Si la France a réalisé un sans-faute jusqu'ici, celui du Mexique est encore plus parfait. Trois victoires, six buts inscrits et aucun encaissé: «El Tri» est en mission dans «son» Mondial et aura à coeur de la poursuivre devant son public, au stade Azteca.

Mais rien ne sera simple face à l'Equateur (mercredi 3h en Suisse), qui reste sur une victoire 2-1 contre l'Allemagne pour décrocher sa qualification. Avec désormais l'objectif de passer un tour pour la première fois en Coupe du monde, et ainsi gâcher la fête de tout un peuple.