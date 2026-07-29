Les différentes fédérations européennes du football vont tenir une réunion d'urgence mercredi sous l'égide de l'UEFA, a indiqué la ministre française des Sports, Marina Ferrari. Ceci au lendemain de l'annonce du projet de la FIFA d'ouvrir la porte aux investisseurs privés via la création d'une société.

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«Je prends acte de la réunion d'urgence organisée mercredi entre les instances européennes du football. Face à un projet qui pourrait profondément transformer l'équilibre de notre sport, il est indispensable que les acteurs européens parlent d'une seule voix», a écrit Marina Ferrari sur X.

Mardi, la FIFA a annoncé vouloir créer une société, la FIFA Forward Enterprise (FEE), afin de gérer ses activités commerciales ainsi que l'organisation de ses tournois et d'attirer des investisseurs extérieurs, promettant une manne de 10 milliards de dollars pour financer le développement du football.

Dès mardi, l'UEFA s'était déclarée en opposition à ce projet, y voyant «une ligne que les institutions gouvernant le football ne devraient jamais franchir». Depuis, plusieurs des principales fédérations européennes se sont également positionnées contre ce projet.