Il est le seul néophyte convoqué par Murat Yakin pour la tournée américaine. Johan Manzambi a vécu une ascension vertigineuse ces derniers mois avant de débarquer en équipe de Suisse à seulement 19 ans.

Johan Manzambi a vécu une ascension vertigineuse avant de débarquer avec la Nati. KEYSTONE

Au début de l'année, lui-même n'aurait sans doute pas imaginé atterrir en juin à Salt Lake City, où la Suisse affrontera le Mexique samedi (22h00 en Suisse). Avec une seule apparition en Bundesliga dans les crampons lors de la première partie de saison, le milieu de terrain genevois était encore loin de se retrouver sur le devant de la scène.

De la réserve au onze titulaire

Titulaire avec la réserve du SC Fribourg, en 4e division allemande, et sélectionné avec l'équipe de Suisse M20, Johan Manzambi poursuivait tranquillement sa progression. Mais tout s'est subitement accéléré pour le joueur formé au Servette FC.

«Je suis moi-même un peu surpris, car c'est allé très vite jusqu'à ce que je me retrouve dans le onze titulaire de la première équipe. Mais j'ai beaucoup travaillé pour y arriver», explique-t-il aux médias ayant fait le voyage aux Etats-Unis.

Johan Manzambi a surtout su saisir les opportunités offertes par son entraîneur Julian Schuster ce printemps. Le 12 avril, après plusieurs entrées en cours de jeu, il a marqué son premier but en Bundesliga. Un but décisif tombé à la 90e minute d'un match opposant Fribourg au Borussia Mönchengladbach (2-1).

Il a ensuite été titularisé à quatre reprises lors des cinq dernières journées du championnat allemand, ajoutant deux passes décisives et un autre but à son compteur. Et c'est lors du duel contre le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka (2-2) qu'il a définitivement convaincu Murat Yakin, en visite dans le Bade-Wurtenberg, de l'emmener en Amérique.

Fribourg, le bon tremplin

Jonglant habilement entre l'allemand et le français, le Genevois retrace sa décision de quitter le bout du Léman pour le SC Fribourg à l'âge de 17 ans, au lieu de poursuivre sa formation en Suisse.

«Aujourd'hui, on peut dire que c'était un choix payant», affirme-t-il. «Le projet sportif de Fribourg, où beaucoup de joueurs passent par les M19 et les M21 avant de faire leur trou, était le bon pour moi. Tout s'est déroulé comme le club l'avait prédit lorsqu'ils m'ont fait cette offre. C'était même plus rapide que prévu.»

L'ascension du jeune milieu de terrain, capable d'évoluer tant devant la défense qu'au poste de numéro 10 – «c'est ce qui le rend si spécial», dixit Julian Schuster –, n'a toutefois pas suffi à qualifier le club de la Forêt-Noire pour la première fois de son histoire en Ligue des champions.

Mais, «l'Europa League, c'est déjà bien», lâche-t-il, ajoutant vouloir poursuivre sur sa lancée la saison prochaine malgré une concurrence féroce. «On a un contingent de qualité. L'objectif sera de jouer le plus de matches possible.»

Avant cela, Johan Manzambi espère disputer ses premières minutes sous le maillot helvétique lors de cette tournée américaine. «Je veux prouver que je n'ai pas volé ma place. Et même si je n'ai pas l'occasion de jouer, je resterais très satisfait de l'expérience», déclare-t-il avec une certaine lucidité.

Sous l'aile de Zakaria

Lors du premier entraînement de l'équipe de Suisse sur l'un des terrains de «soccer» de «l'U of U», l'Université de l'Utah, l'ancien grenat a en tout cas fait bonne impression auprès de ses coéquipiers qu'il a pour la plupart rencontré dans l'avion.

A peine jet-laggé, il a récolté à plusieurs reprises les encouragements de Denis Zakaria. Le capitaine de l'AS Monaco est comme lui un pur produit de la formation du SFC. «C'est un joueur qui m'a inspiré. Il connaissait mon grand frère qui a aussi joué à Servette donc on a un peu échangé avant ma sélection. C'est une très bonne personne», confie le néophyte.

Nul doute que les précieux conseils de son aîné genevois permettront à Johan Manzambi de prendre ses marques au sein de cette équipe de Suisse. Et au rythme auquel il gravit les échelons, un seul rassemblement pourrait lui suffire pour devenir plus qu’un simple invité surprise.

