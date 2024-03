La Pologne, avec Robert Lewandowski, ainsi que deux pays en guerre se disputeront dans les six prochains jours les trois dernières places pour le championnat d'Europe en Allemagne. Israël et Ukraine pourraient même se rencontrer lors de ces play-off si les deux pays remportent leur demi-finale jeudi.

Artem Dovbyk mènera-t-il l’Ukraine jusqu’à l’Euro en Allemagne ? KEYSTONE

Israël disputera sa demi-finale contre l'Islande sur terrain neutre jeudi à Budapest, alors que l'Ukraine se rendra en Bosnie-Herzégovine. Les matches contre l'Ukraine et Israël sont forcément délicats dans la situation actuelle.

Chaque mot peut peser lourd. Le sélectionneur norvégien de l'Islande, Age Hareide, a d'ailleurs provoqué une tempête d'indignation en Israël en déclarant qu'il préférerait ne pas jouer contre Israël «en raison de ce qui se passe à Gaza et de ce qu'ils ont fait aux femmes, aux enfants et aux civils».

Un deuxième barrage en temps de guerre

En Ukraine aussi, les footballeurs essaient de puiser une motivation supplémentaire dans tout ce qui vient de l'adversité. Ainsi, les Ukrainiens ont interprété un commentaire du coach national bosnien Savo Milosevic («La situation et les problèmes en Ukraine sont leurs problèmes») comme signifiant que la Bosnie-Herzégovine était contre l'Ukraine.

Israël et l'Ukraine veulent avant tout faire parler le football cette semaine. Pour l'Ukraine, il s'agit déjà des deuxièmes barrages depuis le début de la guerre avec la Russie. En juin 2022, les Ukrainiens avaient d'abord battu l'Ecosse 3-1 à Glasgow, avant de manquer la Coupe du monde en s'inclinant 1-0 à Cardiff contre le Pays de Galles.

Les espoirs ukrainiens reposent sur l'attaquant de Girone Artem Dovbyk, qui était encore en janvier en tête du classement des buteurs de la Liga espagnole avec Jude Bellingham. La Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine se sont affrontées à deux reprises lors des qualifications pour la Coupe du monde au Qatar, et l'Ukraine avait alors remporté quatre points sur six.

Le combat de Lewandowski

La Pologne, avec son attaquant-vedette Robert Lewandowski, se bat encore pour un ticket, d'abord à Varsovie contre l'Estonie puis éventuellement face au Pays de Galles ou à la Finlande. La Pologne n'a pas perdu lors de ses 20 derniers matches de qualification à un Euro joué à domicile (15 victoires, 5 nuls).

Une chose est sûre: il n'y a plus de calcul dans ces play-off. Il s'agira de gagner deux matches en l'espace de six jours, les finales étant prévues dès mardi. En cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire, il y aura d'abord une prolongation, puis éventuellement des tirs au but.

Le vainqueur des barrages A (avec la Pologne, l'Estonie, la Finlande et le Pays de Galles) rencontrera l'Autriche, la France et les Pays-Bas dans le groupe D de l'Euro. Le vainqueur des barrages B (Islande, Israël, Bosnie-Herzégovine, Ukraine) sera confronté à la Belgique, la Roumanie et la Slovaquie lors du tour préliminaire de l'Euro. Le vainqueur des barrages C (Grèce, Kazakhstan, Géorgie, Luxembourg) ira dans le groupe F avec la Turquie, le Portugal et la République tchèque.

bi, ats