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«Je ne vais pas lâcher ces gens» La guerre Platini-Infantino repart devant les tribunaux

ATS

8.6.2026 - 20:10

Michel Platini a porté plainte lundi contre le patron de la FIFA Gianni Infantino. Ceci pour «dénonciation calomnieuse» et «trafic d'influence».

Platini vise Infantino pour dénonciation calomnieuse et trafic d’influence.
Platini vise Infantino pour dénonciation calomnieuse et trafic d’influence.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.06.2026, 20:10

08.06.2026, 20:24

Il s'agit de sa riposte dans l'affaire qui a brisé en 2015 son ascension vers le sommet du football mondial, selon un communiqué. Cette plainte, qui vise également deux ex responsables de la FIFA, est assortie d'une constitution de partie civile et va donc «entraîner la désignation d'un juge d'instruction», précise l'ex-légende des Bleus.

Il avait déposé deux plaintes simples en 2018 puis 2021 dans le même dossier, respectivement pour dénonciation calomnieuse contre X puis pour trafic d'influence contre Gianni Infantino, toutes deux transmises à la justice suisse: la première a été considérée comme prescrite et la seconde classée sans suite en octobre dernier.

Le triple Ballon d'Or va parallèlement engager une procédure civile en responsabilité contre l'instance du foot mondial, «pour obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices» liés «aux manoeuvres utilisées pour l'empêcher d'être élu président de la FIFA en 2015», explique-t-il.

«Je ne vais pas lâcher les gens qui m'ont fait du mal», promettait-il en mars dernier sur l'antenne de RMC, évoquant l'affaire d'escroquerie qui a précipité sa chute avant de se conclure par un acquittement définitif en Suisse, en août 2025.

Michel Platini estime que Gianni Infantino, qui fut son numéro deux à l'UEFA, mais aussi l'ex-directeur juridique de la FIFA Marco Villiger et l'ex-président de sa commission d'audit Domenico Scala, ont «oeuvré pour (l')écarter de la course à la présidence» de l'organisation, par des «accusations totalement infondées».

La révélation, à l'automne 2015, d'un paiement de deux millions de francs fait au Français par la FIFA quatre ans plus tôt, avait entraîné une succession de procédures disciplinaires puis pénales, au moment même où Michel Platini semblait idéalement placé pour prendre la tête de la FIFA.

La mise à l'écart de l'ex-capitaine des Bleus avait ouvert la voie à l'élection inattendue en février 2016 de son secrétaire général à l'UEFA, Gianni Infantino.

Le Valaisan a été reconduit sans opposition en 2019 et 2023, et briguera un nouveau mandat en mars prochain.

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