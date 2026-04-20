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«Remporter tous les matches» La légende Gheorghe Hagi voit grand pour la Roumanie

ATS

20.4.2026 - 18:13

La légende Gheorghe Hagi a pris ses fonctions de sélectionneur de la Roumanie lundi. Il a annoncé son intention de «remporter tous les matches», lors d'une conférence de presse à Bucarest.

Gheorghe Hagi est le nouveau sélectionneur de la Roumanie.
Gheorghe Hagi est le nouveau sélectionneur de la Roumanie.
EPA
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.04.2026, 18:13

20.04.2026, 18:55

L'ancienne star du FC Barcelone a signé un contrat de quatre ans, une nomination qu'il a qualifiée d'"honneur, de grande responsabilité», mais aussi de «défi de taille» pour rendre le sourire aux supporters.

«Notre objectif est de remporter la Ligue des nations. Notre objectif est de nous qualifier pour l'Euro (juin-juillet 2028)», a-t-il déclaré. «Je suis né pour gagner, pas seulement pour exister», a ajouté le sexagénaire, surnommé le «Maradona des Carpates».

Cette nomination marque le retour de Hagi à la tête de l'équipe nationale, plus de deux décennies après un premier mandat qui avait duré moins de trois mois en 2001.

«J'étais jeune et impétueux à l'époque. Je suis différent aujourd'hui. Plus expérimenté, plus mûr en tant qu'entraîneur à tous les égards», a-t-il estimé.

Il succède à Mircea Lucescu, limogé début avril et mort cinq jours plus tard à l'âge de 80 ans des suites d'une crise cardiaque. Lucescu avait fait débuter Hagi en équipe nationale à l'âge de 18 ans et l'avait promu capitaine alors qu'il n'avait que 20 ans.

Quart de finale au Mondial 94

Milieu de terrain réputé pour son pied gauche magique, Hagi a disputé 124 matches avec la Roumanie et a mené son équipe, en tant que capitaine, jusqu'aux quarts de finale de la Coupe du monde 1994.

La Roumanie, qui ne s'est plus qualifiée pour une Coupe du monde depuis 1998, a de nouveau manqué sa qualification pour le Mondial 2026 après une défaite contre la Turquie en demi-finale des barrages (1-0) en mars.

«Nous allons essayer d'être les meilleurs. Cela peut sembler difficile, mais vous savez que j'aime me fixer des objectifs assez ambitieux. J'adore gagner», a conclu Hagi.

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