  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Seleçao La légende Ronaldo prend la défense de Neymar

ATS

25.9.2025 - 08:06

Le double champion du monde brésilien Ronaldo a plaidé mercredi pour un retour de Neymar en sélection pour le Mondial 2026. Il estime que la Seleçao ne dispose d'"aucun autre footballeur» comme lui.

Le double champion du monde brésilien Ronaldo a plaidé mercredi pour un retour de Neymar en sélection pour le Mondial 2026.
Le double champion du monde brésilien Ronaldo a plaidé mercredi pour un retour de Neymar en sélection pour le Mondial 2026.
ats

Keystone-SDA

25.09.2025, 08:06

25.09.2025, 08:28

Régulièrement aligné par son club de Santos, où il est revenu en janvier, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts en 128 matches) n'a pas été convoqué par l'Italien Carlo Ancelotti pour les matches de qualification.

Bien que sujet aux blessures, Neymar reste à 33 ans «un joueur déterminant pour la Seleçao», a assuré Ronaldo lors d'un événement publicitaire à Sao Paulo au côté de Neymar. «Nous n'avons pas d'autre footballeur comme Neymar et nous espérons qu'il sera à 100 % pour la Coupe du monde», a insisté «El Fenomeno».

Neymar n'a plus porté le maillot vert et jaune depuis octobre 2023, lorsqu'il s'était gravement blessé au genou contre l'Uruguay. Commentant l'absence de l'ex-Parisien pour les deux derniers matches de qualification début septembre, Carlo Ancelotti avait souligné qu'il «doit arriver dans une bonne condition physique pour aider l'équipe nationale à donner le meilleur d'elle-même lors de la Coupe du monde».

Le Brésil s'est qualifié pour la Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du Nord, en se classant 5e de la zone Amérique du sud.

Ballon d'Or. «C'est vraiment n'importe quoi» - Neymar dégomme le classement final !

Ballon d'Or«C'est vraiment n'importe quoi» - Neymar dégomme le classement final !

Les plus lus

Ces 7 erreurs d'aération vous coûtent de l'argent et la santé
Trump se défoule à l'ONU et marque un point surprenant avec la Suisse
Lausanne: pluie de plaintes pénales contre le chauffard qui a foncé sur la foule
«C’est une rupture» - Au Canada, le célèbre Cercle de feu cristallise les tensions
«Ça s'est mal terminé» – Vincent Mc Doom était en couple avec Pierre Palmade!
Exclusion des élèves frontaliers: les élus français haussent le ton