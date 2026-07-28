Le Real Madrid a indiqué mardi avoir généré un chiffre d'affaires record de 1,221 milliard d'euros lors de la saison 2025/26. Ceci malgré l'absence de trophée.

Le Real Madrid de Vinicius se porte à merveille sur le plan financier

Football Une saison blanche mais un chiffre d’affaires record pour le Real Madrid

«Les revenus d'exploitation, hors produits issus des transferts de joueurs, ont atteint 1,221 milliard d'euros, soit 3,1 % de plus que sur le précédent exercice», a déclaré le club espagnol dans un communiqué.

«Le Real Madrid a ainsi dépassé pour la première fois la barre d'1,2 milliard d'euros, un chiffre qu'aucune autre organisation sportive au monde n'a atteint à ce jour, ce qui consolide la position du club en tant que leader en matière de revenus dans l'industrie du sport», a déclaré l'institution merengue.

Le club madrilène a indiqué avoir réalisé un bénéfice net de 26 millions d'euros, en hausse de 8% par rapport à celui de la saison 2024/25.

La solide performance financière a été portée par de nouveaux contrats de sponsoring et par la hausse des revenus de son stade récemment rénové, le Santiago-Bernabéu, ceux-ci ayant augmentés de 11 % à 363 millions d'euros.

Mais côté sportif, le Real Madrid sort d'une saison difficile qui l'a poussé à se montrer actif sur le marché des transferts, avec les arrivées du milieu portugais Bernardo Silva, du latéral espagnol Marc Cucurella ou du défenseur français Ibrahima Konaté, en plus de celle de l'entraîneur José Mourinho. Selon plusieurs médias, la Maison Blanche serait aussi parvenue à un accord avec l'ailier ivoirien de Leipzig, Yan Diomandé.