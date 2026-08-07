Le FC Bâle serait sur le point de disputer un match amical prestigieux contre le FC Barcelone. Selon le journal espagnol «Mundo Deportivo», les négociations en vue d'une rencontre dans la cité rhénane seraient déjà bien avancées.

Match de prestige en Suisse ? Confronté à la crise à Ceuta, le Barça se tourne vers le FC Bâle

Le FC Barcelone prévoit de faire une halte sur les bords du Rhin. Cette partie est destinée à remplacer au pied levé un match de préparation initialement prévu pour les Catalans au Maroc. Le Barça aurait dû affronter l'IR Tanger le 15 août prochain, mais a décidé de renoncer à ce déplacement pour des raisons de sécurité.

Cette décision s'inscrit dans le contexte tendu autour de l'enclave espagnole de Ceuta, où une crise migratoire a éclaté et qui est située à une cinquantaine de kilomètres de Tanger. De plus, selon l’article, on craint qu'un nouvel appel à une mobilisation de grande ampleur ne soit lancé via les réseaux sociaux pour le 15 août. Le Barça en a donc conclu que la sécurité de l'équipe et du staff n'était pas suffisamment garantie.

En raison de cette annulation, Barcelone devrait renoncer à des recettes d'environ 4,5 millions d'euros. Les «Rot Blau» pourraient désormais prendre le relais : les négociations concernant ce match amical prévu le dimanche 16 août à Bâle seraient «bien avancées», rapporte «Mundo Deportivo». Un déplacement éclair des Espagnols en Suisse est envisagé, avec un aller-retour le jour même.

Cette rencontre sans enjeu interviendrait pour les Bâlois au lendemain de leur 32e de finale en Coupe de Suisse face aux Jurassiens du FC Courtételle, club de 1ère ligue.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).