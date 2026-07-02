Santi Cazorla a annoncé jeudi prendre sa retraite à l'âge de 41 ans. L'ancien meneur de jeu d'Arsenal a notamment remporté deux titres de champion d'Europe avec la Roja.

Après une ultime saison au Real Oviedo, club de sa région natale des Asturies, qu'il avait aidé à accéder à la Liga en 2025, Cazorla a annoncé la fin de sa carrière professionnelle sur les réseaux sociaux.

«Maintenant que tout touche à sa fin, que je raccroche les crampons et que le bruit fait place au silence, tout prend son sens, car cette fin n'a pas eu lieu n'importe où: j'étais chez moi», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur X.

Formé à Villarreal, Cazorla a créé sa légende après avoir rejoint Arsenal en 2012, après des passages au Recreativo et à Malaga. Le meneur de jeu ambidextre a remporté à deux reprises l'Euro avec la Roja, en 2008 et 2012, mais a manqué le sacre mondial en 2010 en raison d'une blessure, un problème récurrent tout au long de sa carrière.

Après six saisons chez les Gunners, marquées notamment par deux Coupes d'Angleterre en 2014 et 2015, Cazorla est retourné à Villarreal, puis a signé au club qatari d'Al Sadd, avant de revenir à Oviedo, en deuxième division, en 2023.