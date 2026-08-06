Le FC Barcelone a écarté la possibilité de disputer un match amical prévu le 15 août à Tanger. Une décision prise «compte tenu du contexte d'incertitude actuel», a indiqué jeudi le club blaugrana.

La crise migratoire à Ceuta a contraint le Barça à renoncer à disputer un amical au Maroc.

Football Le Barça annule un match en raison de la crise migratoire à Ceuta

«Compte tenu du contexte d'incertitude actuel, le FC Barcelone estime que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de ce match», a écrit le Barça dans un communiqué. Le géant catalan n'a pas précisé l'identité de l'adversaire qu'il devait affronter.

Tanger se trouve à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de l'enclave espagnole de Ceuta, où 72'000 migrants sont entrés illégalement en quelques jours fin juillet, provoquant une crise sociale et diplomatique d'envergure. Selon les autorités espagnoles, 70'000 d'entre eux sont retournés au Maroc.

Quelque 80 personnes ont trouvé la mort en tentant de rejoindre Ceuta depuis le Maroc, principalement au cours de noyades dans la mer Méditerranée.