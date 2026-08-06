Le Real Madrid a officialisé jeudi la signature de l'ailier ivoirien Yan Diomandé, 19 ans. La presse espagnole a estimé ce transfert à 140 millions d'euros bonus compris, ce qui en ferait la recrue la plus chère de l'histoire du club madrilène.

«Le Real Madrid et le RB Leipzig sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Yan Diomandé, qui s'engage avec notre club pour les sept prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2033», écrit le Real dans un communiqué, sans donner le montant de la transaction.

Selon la presse espagnole, l'accord aurait été conclu autour de 140 millions d'euros, bonus compris, ce qui ferait du jeune international ivoirien le joueur le plus cher de l'histoire du géant espagnol et du continent africain, loin devant son coéquipier en sélection Bryan Mbeumo (Manchester United).

Yan Diomandé, arrivé à Leipzig à l'été 2025 en provenance du club espagnol de Leganés, dans la banlieue de Madrid, a explosé la saison dernière avec 12 buts et 8 passes décisives en Bundesliga, dont il a été élu meilleur espoir.

Aux côtés de Mbappé et de Vinicius

L'ailier de 19 ans, capable d'évoluer à droite ou à gauche, était l'un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts, après ses performances avec le RB Leipzig et la Côte d'Ivoire au Mondial en Amérique du Nord.

Une source proche du dossier avait expliqué à l'AFP fin juin que le Paris SG négociait avec le RB Leipzig pour le transfert de Diomandé, mais selon plusieurs médias, le double vainqueur de la Ligue des champions (2025, 2026) a rompu les négociations en raison du montant demandé pour le transfert et de demandes salariales trop élevées.

Le natif d'Abidjan est la sixième recrue du Real depuis le début du mercato après les arrivées du milieu portugais Bernardo Silva, du latéral espagnol Marc Cucurella, du défenseur français Ibrahima Konaté, du latéral néerlandais Denzel Dumfries et de l'attaquant espagnol Carlos Espi.

Il devrait s'installer comme titulaire sur le côté droit de l'attaque madrilène aux côtés des stars Kylian Mbappé et Vinicius Junior et sous les ordres du Portugais José Mourinho, de retour à Madrid treize ans après son premier passage sur le banc merengue.