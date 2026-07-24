Un homme de 54 ans est mort accidentellement alors qu'il travaillait sur le chantier du Camp Nou, le mythique stade du FC Barcelone qui connaît des travaux de rénovation et d'agrandissement depuis plusieurs années, a informé la police de Catalogne vendredi.

Rénovation du Camp Nou : un ouvrier de 54 ans trouve la mort.

Le futur Camp Nou endeuillé Un drame secoue le chantier du futur stade du FC Barcelone

Le décès, le premier sur ce chantier depuis son démarrage en juin 2023, serait la conséquence d'un coup. Appelés sur place, les services d'urgence n'ont rien pu faire pour ranimer la victime. Une enquête a été ouverte.

La fin des travaux du Camp Nou, ralentis par des complications liées aux permis et par des plaintes concernant les conditions de travail, est espérée pour 2028.

Ce Camp Nou agrandi pourra accueillir 105.000 spectateurs, un record en Europe.