LaLiga Vinicius Jr s’inscrit encore un peu plus dans la durée à Madrid

«Le Real Madrid CF et Vinicius Jr sont parvenus à un accord pour la prolongation du contrat de notre joueur, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2032», écrit le Real.

Le précédent contrat de l'ailier de 26 ans arrivait à échéance en juin 2027. Le communiqué du Real ne précise pas les termes financiers de cette prolongation de contrat, fruit de 18 mois de négociations entre les deux parties.

D'après des médias espagnols, les dirigeants madrilènes et les représentants de 'attaquant brésilien ont trouvé un terrain d'entente autour d'une augmentation du salaire de l'international brésilien, qui serait porté à 24 millions d'euros brut par saison.

128 buts en 375 matches

Vinicius, arrivé au Real à l'âge de 18 ans, en juillet 2018, devrait aussi bénéficier d'une répartition plus avantageuse de ses droits à l'image.

Ses représentants demandaient au départ une augmentation de salaire, une prime de fidélité et une meilleure répartition des droits à l'image pour l'aligner sur le contrat de la superstar française du Real, Kylian Mbappé.

En huit saisons, Vinicius a disputé 375 matches sous le maillot du Real, inscrivant 128 buts et remportant 14 titres, dont deux Ligues des champions et trois championnats d'Espagne.

«Sa contribution à tous ces titres a été déterminante par son jeu, ses passes décisives et ses buts, parmi lesquels ceux qu'il a marqués lors des deux dernières finales de Ligue des champions remportées par le Real Madrid (en 2022 et en 2024)», souligne le Real.

«Vinicius Jr. est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'une des périodes les plus fructueuses de notre histoire», poursuit le Real, qui sort cependant de deux saisons sans trophée majeur.

Vinicius prolonge dans un club madrilène qui s'est spectaculairement renforcé depuis le début du mercato.

Sa prolongation a été annoncée au soir du transfert retentissant de Yan Diomandé, 19 ans, arrivé du RB Leipzig en échange d'une indemnité estimée à 140 millions d'euros, bonus compris, ce qui ferait de l'international ivoirien la recrue la plus chère de l'histoire du club.

Diomandé est la sixième recrue estivale du club après le milieu portugais Bernardo Silva, le latéral espagnol Marc Cucurella, le défenseur français Ibrahima Konaté, le latéral néerlandais Denzel Dumfries et l'attaquant espagnol Carlos Espi, le tout sous la conduite du Portugais José Mourinho, de retour sur le banc du Real treize ans après son premier passage.