La Fifa a infligé à la Malaisie trois défaites sur tapis vert et une forte amende pour avoir aligné en matches officiels des joueurs coupables de fraude à la nationalité, a annoncé mercredi la fédération malaisienne de football (FAM).

La Malaisie perd trois matches et reçoit une amende pour avoir aligné des joueurs frauduleux. AP

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Les victoires à domicile en matches amicaux contre la Palestine et Singapour, ainsi que le nul contre le Cap Vert, sont désormais considérés comme des défaites (3-0) par la Fifa, qui a déjà suspendu sept joueurs nés à l'étranger et qui avaient produit des faux documents attestant de leur origine malaisienne pour devenir internationaux.

L'amende de 440.000 dollars dont avait déjà écopé la FAM a par ailleurs été alourdie de 12.500 dollars, a ajouté la fédération qui a nié tout manquement et indiqué sa volonté de porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

L'instance internationale avait ouvert une enquête à la suite d'une plainte déposée après la victoire de la Malaisie sur le Vietnam (4-0) en juin en match de qualification pour la Coupe d'Asie, lors duquel deux des sept joueurs incriminés avaient marqué.

L'enquête a montré que Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca et Joao Brandao Figueiredo n'avaient en réalité aucun parent ou grand-parent né en Malaisie, une condition obligatoire pour être sélectionné en équipe nationale.