«Cadeau» de 200.000 euros La mère d’Ousmane Dembélé en plein litige fiscal

Arthur Rappaz

15.10.2025

La mère du footballeur Ousmane Dembélé a demandé mercredi au tribunal administratif de Rennes d'annuler la taxation d'un virement de 200.000 euros envoyé par son fils en 2017, présenté comme «un cadeau» pour ses 40 ans, a-t-on appris de son avocat.

Dembélé et sa mère lors de la cérémonie de remise du Ballon d’Or.
Dembélé et sa mère lors de la cérémonie de remise du Ballon d’Or.
Keystone

Agence France-Presse

15.10.2025, 21:48

«M. Dembélé a fait un cadeau à sa mère, l'administration fiscale considère que c'est un revenu de Madame, imposable, ce que nous contestons», a déclaré à l'AFP Me Hubert Lefebvre, l'avocat de Fatimata Dembélé, confirmant une information de médias locaux. Il a évoqué «une question d'interprétation d'un texte fiscal».

Le rapporteur public a de son côté estimé à l'audience que la taxe issue du contrôle fiscal de Mme Dembélé était bien légale, pointant qu'elle était alors employée par une société gérant l'image de son fils, que le virement avait été effectué six mois après son anniversaire et sur un compte bancaire espagnol non déclaré, selon le Télégramme.

«Je n'ai vraiment pas de mots». Sixième Français à régner : Dembélé s’empare du Ballon d’Or

«Je n'ai vraiment pas de mots»Sixième Français à régner : Dembélé s’empare du Ballon d’Or

La mère du Ballon d'or 2025, qui n'était pas présente à l'audience, a sollicité la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qu'elle a dû payer pour l'année 2017, correspondant à une «contribution exceptionnelle sur les hauts revenus», des «prélèvements sociaux» et des «pénalités», comme précisé par le tribunal administratif.

Pour que ces 200.000 euros soient considérés comme un cadeau par l'administration fiscale, ils doivent remplir un critère de «proportionnalité par rapport aux revenus», et correspondre à des «événements significatifs de la vie», a expliqué Me Lefebvre.

Une date qui justifie le cadeau

«On considère que les 40 ans de sa mère, c'était une date qui permettait de faire un cadeau», a-t-il précisé, estimant qu'il n'y avait «aucune fraude fiscale».

Conformément à cette interprétation, Mme Dembélé n'avait pas déclaré ce virement de 200.000 euros en 2017, a confirmé son conseil.

Lors de son sacre au Ballon d'Or 2025, le mois dernier, Ousmane Dembélé, qui a joué pendant plusieurs saisons pour le Stade Rennais avant de partir au Borussia Dortmund en 2016, avait essuyé des larmes en remerciant sa mère, sur la scène du Théâtre du Châtelet de Paris.

Le tribunal administratif rendra sa décision dans quelques semaines.

