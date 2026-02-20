Le championnat nord-américain de football reprend samedi avec Lionel Messi en tête d'affiche d'un match de gala. La MLS espère tirer profit de la Coupe du monde, qui aura lieu dans quelques mois.

Keystone-SDA ATS

La première journée oppose notamment l'Inter Miami, champion en titre avec sa vedette Lionel Messi, au Los Angeles FC de Hugo Lloris et Son Heung-min, dans le cadre californien majestueux du Memorial Coliseum, le stade de 77'000 places qui accueillera ses troisièmes Jeux olympiques dans deux ans.

La saison 2026 de MLS sera coupée en deux pour faire de la place au Mondial 2026, prévu du 11 juin au 19 juillet entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Le commissionnaire de la ligue Don Garber voit 2026 comme «une grande année» pour son championnat, dont il espère faire profiter de la lumière apportée par la prestigieuse compétition internationale.

La MLS s'interrompra pendant sept semaines en juin et juillet. Cinq stades sont réquisitionnés par la FIFA, et d'autres enceintes ainsi que des installations de clubs serviront de camps d'entraînements aux sélections nationales.

Un nombre record de joueurs de MLS devrait participer au Mondial, notamment l'étoile sud-coréenne du LAFC Son Heung-min et, peut-être, Lionel Messi.

A 38 ans, l'octuple Ballon d'Or, sacré en 2022 au Qatar, entretient le flou à propos d'une 6e participation à la Coupe du monde. Messi avait triomphé l'an passé en MLS en menant Miami à son premier titre de champion, tout en étant meilleur buteur et meilleur joueur (MVP) de la compétition.

«Opportunité extraordinaire»

Un doublé n'a pas été réussi en MLS depuis 2011-2012 et le Los Angeles Galaxy de David Beckham, désormais copropriétaire de l'Inter Miami, où l'Argentin est engagé jusqu'en 2028.

La MLS espère profiter de l'élan du Mondial en planifiant sa reprise entre les demi-finales et la finale, prévue le 19 juillet dans le New Jersey, avant d'organiser dans la foulée un All-Star Game.

«La Coupe du monde va accélérer comme jamais la croissance de notre sport en Amérique du Nord. La MLS bénéficie d'une position unique au coeur de l'évènement», se réjouit Garber, qui y voit «une opportunité extraordinaire».

La ligue espère commencer fort avec son week-end d'ouverture qui oppose ses deux plus grands noms actuels, Messi et Son. D'autres personnalités du ballon rond ont rejoint la MLS récemment: l'ancien du Real Madrid James Rodriguez a signé à Minnesota, afin de retrouver du temps de jeu avant de mener la Colombie au Mondial.

L'attaquant internationl mexicain d'origine argentine German Berterame a rejoint Messi à Miami, et l'Allemand Timo Werner s'est engagé avec San José (Californie), quelques mois après l'arrivée de son compatriote Thomas Müller à Vancouver, vaincu en finale en décembre par Miami.

Changement de calendrier

La MLS approche également d'un changement majeur d'organisation: elle adoptera à l'été 2027 le calendrier pratiqué par les grands championnats européens, de l'été au printemps, après une mini-saison (14 matches puis les play-off) disputée début 2027.

La ligue va enfin pouvoir profiter des mêmes fenêtres de transferts qu'en Europe, et espère ainsi recruter plus de joueurs d'élite. Cela évitera aussi les doublons avec les compétitions internationales majeures.

La MLS va cependant se retrouver d'autant plus en concurrence directe avec les mastodontes du sport US, la NFL (football américain), la NBA (basket) et la NHL (hockey).