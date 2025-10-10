  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 La moitié des cadres blessés : hécatombe en équipe d’Espagne

Nicolas Larchevêque

10.10.2025

La sélection espagnole de football, déjà privée de la moitié de ses titulaires pour ses deux rencontres de qualifications au Mondial 2026 face à la Géorgie et la Bulgarie, a annoncé vendredi la blessure du milieu offensif du FC Barcelone Dani Olmo.

Dani Olmo est venu s'ajouter à la longue liste d'absents pour la Roja.
Dani Olmo est venu s'ajouter à la longue liste d'absents pour la Roja.
IMAGO/DeFodi Images

Agence France-Presse

10.10.2025, 15:23

«Le joueur est arrivé lundi au rassemblement avec des signes de fatigue musculaire, comme l'avait signalé le FC Barcelone. (...) Des examens complémentaires ont été effectués et une blessure musculaire a été diagnostiquée», puis signalée aux services médicaux du Barça, indique la Fédération espagnole (RFEF) dans un communiqué.

Forfait «pour deux à trois semaines». Retour précipité face au PSG, Yamal en paie les pots cassés

Forfait «pour deux à trois semaines»Retour précipité face au PSG, Yamal en paie les pots cassés

Olmo, champion d'Europe en 2024 avec la Roja, ne s'était pas entraîné depuis son arrivée au rassemblement et a quitté la session collective du jour après avoir ressenti une gêne à la jambe gauche, précise la RFEF.

Le milieu offensif de 27 ans va entamer sa convalescence au centre d'entraînement de la sélection espagnole, à Las Rozas, en banlieue de Madrid, avant de rentrer à Barcelone samedi.

Longue liste d'absents

L'ex-joueur de Leipzig s'ajoute à la longue liste d'absents pour la Roja, privée face à la Géorgie, samedi, et la Bulgarie, mardi, de sept titulaires: Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Dani Carvajal, Fabian Ruiz, Dean Huijsen et donc Dani Olmo.

Cette nouvelle blessure va alimenter les critiques sur la gestion du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, accusé notamment par l'entraîneur barcelonais Hansi Flick d'avoir forcé Lamine Yamal à jouer lors de la dernière trêve internationale malgré des douleurs au pubis.

Polémique en Espagne. Lamine Yamal blessé, la Roja s’attire les foudres du Barça

Polémique en EspagneLamine Yamal blessé, la Roja s’attire les foudres du Barça

L'Espagne est en tête du groupe E des qualifications avec six points, devant la Géorgie (3 pts).

