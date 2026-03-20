La Nati change de style : découvrez son nouveau maillot extérieur !

L'ASF et Puma ont présenté ce vendredi le nouveau maillot extérieur des équipes nationales suisses. Les hommes de Murat Yakin le porteront notamment l'été prochain lors de la Coupe du monde 2026.

Travel in style 🌎

Our new away shirt, inspired by the Swiss passport design: imitation impossible.

Available 24 March at official SFV/ASF fanshop Ochsner Sport and sport shops across Switzerland. pic.twitter.com/QfahKSXkhX — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 20, 2026

Rédaction blue Sport Clara Francey

Cette nouvelle tunique tranche avec les codes habituels de la Nati, en misant sur des couleurs originales, à savoir le vert et le gris, et un design résolument moderne.

«Son design moderne s'inspire du passeport suisse. Le maillot extérieur s'inspire du design des pages intérieures du passeport, dont les pages suivent le parcours de l'eau depuis les montagnes suisses jusqu'aux vallées, en passant par les 26 cantons et en rayonnant vers le monde entier. Tout comme le passeport, qui invite à voyager, ce maillot accompagnera les équipes nationales lors de leurs déplacements», explique l'ASF dans un communiqué.

«Le t-shirt m'a tout de suite plu, il est à la fois tendance et moderne. Après près de 15 ans dans l'équipe nationale, je me réjouis de porter de nouvelles couleurs. Nous voulons nous démarquer sur le terrain avec le nouveau design et célébrer nos succès», se réjouit le capitaine de la Nati Granit Xhaka dans ledit communiqué.

Et Smilla Vallotto d'ajouter : «J'ai tout de suite été séduite par ce maillot. Avec sa fraîcheur et ses couleurs dynamiques, il dégage une formidable énergie. Son design s'adresse à une génération qui souhaite faire preuve d'audace, de rapidité et de créativité. C'est exactement ce que je veux ressentir sur le terrain.»

Ces nouveaux maillots seront portés pour la première fois lors de la prochaine fenêtre internationale, à la fin du mois de mars. Les Suissesses devront, elles, patienter jusqu'au mois d'avril.