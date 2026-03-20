La Nati change de style : découvrez son nouveau maillot extérieur !

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Football Découvrez le nouveau maillot extérieur de la Nati

Clara Francey

20.3.2026

L'ASF et Puma ont présenté ce vendredi le nouveau maillot extérieur des équipes nationales suisses. Les hommes de Murat Yakin le porteront notamment l'été prochain lors de la Coupe du monde 2026.

Rédaction blue Sport

20.03.2026, 09:30

20.03.2026, 09:39

Cette nouvelle tunique tranche avec les codes habituels de la Nati, en misant sur des couleurs originales, à savoir le vert et le gris, et un design résolument moderne.

«Son design moderne s'inspire du passeport suisse. Le maillot extérieur s'inspire du design des pages intérieures du passeport, dont les pages suivent le parcours de l'eau depuis les montagnes suisses jusqu'aux vallées, en passant par les 26 cantons et en rayonnant vers le monde entier. Tout comme le passeport, qui invite à voyager, ce maillot accompagnera les équipes nationales lors de leurs déplacements», explique l'ASF dans un communiqué.

Equipe de Suisse. Découvrez le maillot de la Nati pour la Coupe du monde !

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«Le t-shirt m'a tout de suite plu, il est à la fois tendance et moderne. Après près de 15 ans dans l'équipe nationale, je me réjouis de porter de nouvelles couleurs. Nous voulons nous démarquer sur le terrain avec le nouveau design et célébrer nos succès», se réjouit le capitaine de la Nati Granit Xhaka dans ledit communiqué.

Et Smilla Vallotto d'ajouter : «J'ai tout de suite été séduite par ce maillot. Avec sa fraîcheur et ses couleurs dynamiques, il dégage une formidable énergie. Son design s'adresse à une génération qui souhaite faire preuve d'audace, de rapidité et de créativité. C'est exactement ce que je veux ressentir sur le terrain.»

Ces nouveaux maillots seront portés pour la première fois lors de la prochaine fenêtre internationale, à la fin du mois de mars. Les Suissesses devront, elles, patienter jusqu'au mois d'avril.

Football. Plusieurs retours d’importance au sein de l’équipe de Suisse

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Le nouveau maillot extérieur des équipes nationales.
Le nouveau maillot extérieur des équipes nationales.. Le nouveau maillot extérieur des équipes nationales.

Le nouveau maillot extérieur des équipes nationales.

Photo: ASF/PUMA

Le nouveau maillot extérieur des équipes nationales.. Le nouveau maillot extérieur des équipes nationales.

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Photo: ASF/PUMA

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Le nouveau maillot extérieur des équipes nationales.
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