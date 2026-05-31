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Suisse - Jordanie La Nati engrange de la confiance avant le Mondial

ATS

31.5.2026 - 17:07

L'équipe de Suisse tient son premier succès de l'année avant de s'envoler pour les Etats-Unis en vue du Mondial 2026. Les hommes de Murat Yakin se sont imposés 4-1 lors du match amical face à la Jordanie dimanche à St-Gall.

La Suisse se met en confiance avant le grand rendez-vous.
La Suisse se met en confiance avant le grand rendez-vous.
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.05.2026, 17:07

31.05.2026, 17:48

Battue par l'Allemagne (4-3) et tenue en échec par la Norvège lors de ses deux premières sorties, la Suisse a obtenu une large victoire, elle qui menait déjà 3-0 à la mi-temps. Comme annoncé, Yakin a largement fait tourner son effectif, utilisant les onze changements à sa disposition.

Face à une équipe classée à la 63e place au classement FIFA, Granit Xhaka et ses coéquipiers n'ont pas attendu longtemps avant de trouver la faille de la défense jordanienne. Sur un penalty provoqué par Remo Freuler à la 28e, Breel Embolo n'a pas tremblé pour inscrire son 24e but en sélection.

Quelques instants après, son coéquipier au Stade rennais Mousa Al-Tamari s'est lui heurté à Yvon Mvogo après avoir récupéré le cuir sur une mauvaise passe en retrait de Xhaka. Au retour du «power-break», Dan Ndoye a doublé la mise à la 33e sur une longue passe en profondeur de Michael Aebischer.

Première sélection pour Marvin Keller

Le capitaine Xhaka a encore porté le score à 3-0 à nouveau sur penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps. Profitant des errances d'une équipe de Suisse largement remaniée durant la pause, Odeh Al Fakhouri a ouvert la marque pour la Jordanie à la 53e. Ce dernier a infligé son 1er but à Marvin Keller, qui effectuait ses débuts en sélection en entrant à la 46e.

La Jordanie, qui participera à sa première Coupe du monde en juin, a encore plié face à Christian Fassnacht à la 79e. Le joueur d'YB, qui disputait ses premières minutes en équipe nationale en 2026, n'avait plus marqué avec la Suisse depuis 2021.

Fin de match chaotique

En fin de rencontre, l'arbitre a renvoyé les joueurs au vestiaire sous une pluie battante, alors qu'il restait trois minutes à jouer. Le jeu a ensuite repris une vingtaine de minutes plus tard sur un terrain détrempé, sans impact sur le score.

Désormais, l'équipe de Suisse va se projeter vers son camp de base à San Diego, où elle s'envolera mardi. Avant leur entrée en lice au Mondial le 13 juin face au Qatar, la Suisse affrontera encore l'Australie le samedi 6 juin.

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