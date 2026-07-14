Après leur remarquable parcours à la Coupe du monde, Murat Yakin et ses hommes rentrent en Suisse ce mardi. Suivez en direct sur blue Sport l'arrivée de la Nati à Zurich et l'accueil de ses supporters.

Ce contenu provient de fournisseurs externes tels que YouTube, TikTok ou Facebook. Veuillez activer « Publicité Swisscom sur les plateformes tierces » pour le visualiser.

Mondial 2026 La Nati est de retour en Suisse : suivez l'accueil des joueurs en direct !

Un peu plus de 48 heures après leur élimination cruelle en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Argentine (1-3 ap), Granit Xhaka & Co rentrent au pays. Malgré la déception, ils seront accueillis en héros à Zurich après avoir fait vibrer toute la Suisse et signé le meilleur parcours de la Nati en Coupe du monde depuis des décennies.

Après avoir décollé de Kansas City à 1h23 (heure suisse) à bord d'un vol Edelweiss, la délégation helvétique est attendue à l'aéroport de Zurich aux alentours de 10h15. Les joueurs, le staff et le sélectionneur Murat Yakin rejoindront ensuite la Turbinenplatz, où une réception populaire est prévue dès midi.

Ensuite, la prochaine échéance pour les hommes de Murat Yakin, dont le contrat court jusqu'en 2028, interviendra cet automne avec la Ligue des nations.

Sur le sujet