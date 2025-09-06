La Nati snobée par ses supporters pour le match face à la Slovénie

Jusqu’à vendredi, seuls 9’000 billets avaient trouvé preneur pour le match de l’équipe de Suisse lundi soir face à la Slovénie. Le Parc Saint-Jacques, qui peut accueillir 34’000 spectateurs, risque de sonner creux.

Granit Xhaka et ses coéquipiers joueront-ils devant des tribunes vides lundi ? KEYSTONE

Tobias Benz Clara Francey

Lors de son premier match de qualification pour le Mondial 2026 contre le Kosovo, la Nati a régalé son public en s’imposant 4-0 vendredi soir à Bâle. Breel Embolo et ses coéquipiers ont enflammé un Parc Saint-Jacques comble, avec 33’996 spectateurs.

Malheureusement, ce scénario ne devrait pas se reproduire lundi. Comme l’a indiqué la Fédération après la victoire contre le Kosovo, seuls 9’000 billets environ avaient été vendus vendredi, au point que le troisième anneau (secteur G) a déjà été fermé.

Le principal problème réside sans doute dans la programmation du match un lundi soir, combinée au lieu de la rencontre, Bâle. «C’est dommage de ne pas jouer à Berne, cela aurait été plus central», a regretté le sélectionneur Murat Yakin.

Des prix trop élevés

Mais le Wankdorf n’était pas une option pour ces deux rencontres internationales : la pelouse y est actuellement remplacée par du gazon synthétique, après avoir été transformée en herbe naturelle pour l’Euro féminin cet été.

Autre obstacle : le prix élevé des billets. Les places en tribune latérale (C) coûtent 92,50 francs, tandis que celles de la tribune principale (A) s’élèvent à 127,50 francs. Seuls les supporters derrière les buts (41,50 francs) et dans les secteurs famille (31,20 francs pour les adultes, 14,80 francs pour les enfants) bénéficient de tarifs plus abordables.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.