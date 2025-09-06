La Nati snobée par ses supporters pour le match face à la Slovénie

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Même pas 10'000 billets vendus La Nati snobée par ses supporters pour le match face à la Slovénie

Clara Francey

6.9.2025

Jusqu’à vendredi, seuls 9’000 billets avaient trouvé preneur pour le match de l’équipe de Suisse lundi soir face à la Slovénie. Le Parc Saint-Jacques, qui peut accueillir 34’000 spectateurs, risque de sonner creux.

Granit Xhaka et ses coéquipiers joueront-ils devant des tribunes vides lundi ?
Granit Xhaka et ses coéquipiers joueront-ils devant des tribunes vides lundi ?
KEYSTONE

Tobias Benz

06.09.2025, 21:15

06.09.2025, 22:35

Lors de son premier match de qualification pour le Mondial 2026 contre le Kosovo, la Nati a régalé son public en s’imposant 4-0 vendredi soir à Bâle. Breel Embolo et ses coéquipiers ont enflammé un Parc Saint-Jacques comble, avec 33’996 spectateurs.

Qualifs Mondial 2026. Quatre éclairs avant la pause : la Suisse illumine son entrée !

Qualifs Mondial 2026Quatre éclairs avant la pause : la Suisse illumine son entrée !

Malheureusement, ce scénario ne devrait pas se reproduire lundi. Comme l’a indiqué la Fédération après la victoire contre le Kosovo, seuls 9’000 billets environ avaient été vendus vendredi, au point que le troisième anneau (secteur G) a déjà été fermé.

Le principal problème réside sans doute dans la programmation du match un lundi soir, combinée au lieu de la rencontre, Bâle. «C’est dommage de ne pas jouer à Berne, cela aurait été plus central», a regretté le sélectionneur Murat Yakin.

Des prix trop élevés

Mais le Wankdorf n’était pas une option pour ces deux rencontres internationales : la pelouse y est actuellement remplacée par du gazon synthétique, après avoir été transformée en herbe naturelle pour l’Euro féminin cet été.

Autre obstacle : le prix élevé des billets. Les places en tribune latérale (C) coûtent 92,50 francs, tandis que celles de la tribune principale (A) s’élèvent à 127,50 francs. Seuls les supporters derrière les buts (41,50 francs) et dans les secteurs famille (31,20 francs pour les adultes, 14,80 francs pour les enfants) bénéficient de tarifs plus abordables.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

L’accident a été causé par la déconnexion du câble entre les deux cabines
«Moi, Miss France, j'ai été victime de viols pendant mon année»
Dimanche, la Lune disparaîtra dans l’ombre de la Terre
La Nati snobée par ses supporters pour le match face à la Slovénie
Une voiture fonce sur des manifestants propalestiniens, sans faire de blessé
Les amendes impayées par les touristes coûtent cher aux communes