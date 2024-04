La Nati s’offre un maillot «fromage» pour l’Euro !

L’équipe de Suisse balbutie son football depuis plusieurs mois. Si cela n’est guère rassurant à quelques encablures de l’Euro, ses fans auront, quoi qu'il arrive, quelque chose à se mettre sous la dent en juin prochain. Après la Belgique et son ensemble en hommage à Tintin, la Nati aura, elle aussi, droit à son maillot - d'échauffement - «collector».

Le maillot d'échauffement que portera l'équipe de Suisse à l'Euro 2024. AFS

En effet, Granit Xhaka et ses coéquipiers porteront une tunique «fromage», symbole suisse par excellence, avant leurs matches sur les pelouses allemandes. Un tricot qui n'est pas sans rappeler la combinaison des skieurs helvétiques des années 1990.

Pour mémoire, l’Union suisse des fromagers avait réussi un coup de maître en 1992 en parvenant à habiller les skieurs helvétiques, dont William Besse et Vreni Schneider. Une combinaison aux couleurs de l’Emmental qui n’avait pas fait que des heureux.

«Heureusement qu’il n’y avait pas l’odeur» Didier Cuche Légende du ski suisse

Comme le rappellent nos confrères de «Watson.ch», certains skieurs avaient même menacé de quitter la fédération suisse de ski pour rejoindre celle du Liechtenstein.

30 ans après

Mais pas Didier Cuche. «Il est vrai que les avis étaient partagés concernant cette combinaison, mais moi j'avais été plutôt «déçu en bien». Heureusement cependant qu’il n’y avait pas l’odeur du fromage (rires). J’avais trouvé le design et la stratégie, de contourner les surfaces de sponsoring autorisées, très réussis», se souvient-il pour blue Sport.

Avec cette tunique sur les épaules, le Neuchâtelois avait notamment signé la première de ses six victoires à Kitzbühel le 23 janvier 1998 et décroché 24 jours plus tard sa médaille d'argent olympique en Super-G à Nagano. Les skieurs helvétiques ont porté cette combinaison durant six saisons, avant que Swissair ne devienne à l'été 98 le sponsor principal de Swiss-Ski.

Plus de 30 ans après l’apparition de cette fameuse combinaison «fromage», les dirigeants du football suisse ont donc voulu marquer le coup en la remettant au goût du jour. «Ça risque de me rendre tout nostalgique de revoir ce maillot porté par des athlètes de renom», révèle Didier Cuche.

Fromage sur le dos, les hommes de Murat Yakin auront-ils autant de succès que l'ancien champion de 49 ans ? La réponse dans quelques semaines…