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Série «Le jour d'après» La «petite mort» : quand les projecteurs du foot s'éteignent

Clara Francey

8.4.2026

Que se passe-t-il lorsque l'adrénaline des stades laisse place au silence ? Dans la série documentaire «Le jour d'après», diffusée sur blue Zoom, nous explorons la face cachée du football professionnel : la fin de carrière. À travers trois épisodes de 20 minutes, ce récit poignant lève le voile sur le défi de la santé mentale et la quête d'identité des joueurs une fois les crampons raccrochés.

Comme Guillaume Hoarau et Reto Ziegler, Stéphane Henchoz se livre dans «Le jour d'après».
Comme Guillaume Hoarau et Reto Ziegler, Stéphane Henchoz se livre dans «Le jour d'après».
KEYSTONE

Rédaction blue Sport

08.04.2026, 08:00

Le documentaire donne la parole à Guillaume Hoarau, Stéphane Henchoz et Reto Ziegler, qui se confient sans tabou sur leur «petite mort». Entre la perte de repères, le vertige du vide social et la difficulté de se réinventer hors du terrain, chaque témoignage illustre la complexité d'une transition souvent brutale. Ce n'est plus une question de statistiques, mais de résilience humaine face à une réalité à laquelle personne ne les a réellement préparés.

Au-delà de la mélancolie, «Le jour d'après» pose une réflexion nécessaire sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau. En plongeant dans l'intimité de ces anciens joueurs, cette série de blue Sport offre un regard inédit et introspectif sur la reconstruction de soi. Un triptyque pour mieux comprendre que derrière l'icône sportive se cache un homme qui doit, lui aussi, apprendre à se relever et marcher dans une vie normale.

Episode 1 : La chute

Episode 2 : Le doute

Episode 3 : La renaissance

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