Rudi Garcia a loupé ses débuts à la tête des Diables Rouges. Dans un match manquant d'allant, la Belgique a pris l'eau face à l'Ukraine (3-1) jeudi sur terrain neutre à Murcie (en Espagne) et devra ferrailler dimanche à Genk lors du match retour de ce barrage de promotion/relégation de Ligue des nations.

La Belgique a pris l'eau face à l'Ukraine IMAGO/Photo News

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Pour conserver leur place dans le groupe A de la compétition, les Belges devront revoir leur copie. Tant offensivement - ils ont rarement été dangereux - que défensivement avec des erreurs de concentration à répétition.

L'entraîneur français avait rêvé meilleurs début. Il avait annoncé qu'il n'y aurait pas de révolution de palais dès son premier match à la tête des Diables Rouges mais en a toutefois surpris plus d'un avec son onze de départ.

Pas de Doku, de Lukebakio ni de Vanaken sur la pelouse espagnole: l'ex-coach de Lille leur ayant préféré Charles De Ketelaere, Leandro Trossard et Zeno Debast (défenseur central aligné en milieu de terrain) dans son schéma fétiche, le 4-3-3.

A charge pour les cadres de faire tourner le moteur. Kevin De Bruyne à la baguette, Romelu Lukaku en pointe et Thibaut Courtois de retour dans les buts, près de deux ans après avoir claqué le porte de la sélection suite à un conflit avec l'ex-sélectionneur Domenico Tedesco.

Et après un début de match poussif, qui d'autres que les duettistes KDB et Big Rom' pour placer la Belgique sur orbite ? A la 40e minute, un coup franc parfaitement botté par le meneur de jeu de City, a trouvé la tête du colosse napolitain auteur de son 86e but en sélection. Une occasion, un but pour des Diables plutôt bien payés à la pause et qui allaient être renversés par leurs opposants en un petit quart d'heure au retour des vestiaires.

Lukaku : «Cette équipe n'est pas guérie»

Les Ukrainiens sont revenus au score à la 66e. Olekssi Hutsuliak a profité d'une erreur de Koni De Winter pour s'en aller tromper Courtois. Un but venu récompenser un temps fort des hommes de Serhiy Rebrov qui ont doublé la mise à un quart d'heure du terme par Vladyslav Vanat avant de crucifier une troisième fois Courtois par Illia Zabarnnyi trois minutes plus tard (79e).

Le chantier de Garcia s'annonce immense à la tête d'une équipe dont les stars sont vieillissante et qui cherche plus que jamais une stabilité défensive. «Le problème est surtout mental. Nous nous sommes effondrés en deuxième période en perdant nos duels. Cette équipe n'est pas guérie», a réagi Romelu Lukaku alors que la Belgique avait complètement loupé son Euro 2024 avec une élimination en 8es de finale par la France.