Un syndicat de travailleurs du stade de Los Angeles menace d'entrer en grève s'il n'obtient pas la garantie de l'absence sur le site des policiers de l'agence fédérale de l'ICE, bras armé de la politique anti-immigration de l'administration Trump. Il craint un «climat d'insécurité pour les travailleurs et supporters».

Une menace de grève plane à Los Angeles contre la présence de policiers anti-immigration. IMAGO/Newscom World

Keystone-SDA ATS

Le syndicat UNITE HERE Local 11, qui représente environ 2'000 salariés qui travaillent dans l'habituel SoFi Stadium pour ses services de restauration, a de nouveau manifesté lundi devant l'enceinte pour demander des garanties sur l'absence de déploiement des agents de l'ICE sur le site lors des rencontres prévues à Inglewood (sud de Los Angeles), dont la première le 12 juin pour le match Etats-Unis-Paraguay.

Le groupe estime que la présence de ces agents fédéraux créerait un climat d'insécurité pour les travailleurs et les supporters.

«Nous ne voulons pas vivre dans la peur en arrivant au travail ni avec la crainte d'être arrêtés en rentrant chez nous», a déclaré Isaac Martínez, cuisinier du stade, lors d'une manifestation devant l'enceinte.

Les agents de l'ICE sont chargés d'arrêter et expulser les ressortissants étrangers en situation irrégulière condamnés par la justice. Mais leurs opérations jugées brutales ont provoqué une vague d'indignation qui a culminé après la mort en janvier de deux manifestants à Minneapolis (nord).

Les employés ont également exprimé leur inquiétude à l'idée de devoir fournir des informations personnelles à la Fifa afin de pouvoir travailler pendant le tournoi, le premier à 48 équipes, qui se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet.

«Nous demandons à la Fifa de ne pas partager nos informations ni nos données avec l'ICE, des pays étrangers ou avec des agences de renseignement», a déclaré Yolanda Fierro, qui travaille dans les loges VIP.