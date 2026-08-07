La Fédération norvégienne de football, en pointe des critiques envers Gianni Infantino depuis plusieurs années, va demander au président de la FIFA de démissionner. C'est ce qu'a annoncé sa présidente Lise Klaveness vendredi.

Crise à la FIFA La pression s'accentue : la tête de Gianni Infantino exigée sur le champ !

«Il n'a pas la confiance institutionnelle nécessaire pour diriger la FIFA de manière stable dans la période que nous traversons actuellement. Il n'y a plus de retour en arrière possible pour Gianni Infantino», a dit Mme Klaveness lors d'une conférence de presse.

«Nous allons demander au président de la FIFA de démissionner maintenant», a-t-elle ajouté, au lendemain d'une réunion des instances dirigeantes de la fédération norvégienne, qui ont notamment examiné le sort du très décrié président de la FIFA.

Président de la FIFA depuis 2016, et pour l'instant seul candidat déclaré, Infantino doit décrocher une majorité des 211 voix des fédérations membres de l'instance pour être réélu en mars prochain.

L'Italo-Suisse est embourbé dans une crise depuis l'échec de son plan d'ouverture de la FIFA à des investisseurs privés.

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