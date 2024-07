«La prochaine tête serait celle de ma fille» - Les révélations chocs de Di Maria

L'ex-international argentin Angel Di Maria a renoncé à finir sa carrière dans sa ville natale de Rosario. Il se dit écoeuré par les menaces répétées dont sa famille et lui ont été la cible.

Angel Di Maria a renoncé à finir sa carrière dans sa ville natale de Rosario. IMAGO/Agencia-MexSport

ATS Gregoire Galley

«Il y a eu cette boîte jetée devant le magasin de ma soeur : une tête de cochon avec une balle dans le front et un mot disant que si je revenais à Central (le club de Rosario, NDLR), la prochaine tête serait celle de ma fille Pia», a déclaré Di Maria dans une interview au média Rosario 3.

«L'affaire n'avait jusqu'ici pas été révélée parce que ma soeur et mon beau-frère ont eu peur», a-t-il ajouté. L'attaquant champion du monde avec la sélection argentine au Qatar en 2022, passé par le Real Madrid, Manchester United, la Juventus ou le Paris Saint-Germain, avait exprimé à plusieurs reprises son désir de finir sa carrière dans le club de ses débuts.

«Mon rêve a toujours été de revenir jouer pour Central et de prendre ma retraite sous ce maillot», a dit «El Flaco», en fin de contrat avec Benfica, soulignant que sa famille partageait ce désir. Mais pour «la tranquillité d'esprit et le bonheur» de sa famille, il a dit préférer, à regrets, ne pas «revenir à Rosario». «Ils ont touché à ma famille et je ne le permettrai pas», a-t-il dit.

Di Maria (36 ans) a été la cible de plusieurs menaces depuis que les négociations avec Rosario Central ont été rendues publiques.