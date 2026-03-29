Le Portugal s'est heurté samedi à un Mexique compact (0-0) porté par son public dans le mythique stade Azteca de Mexico. La mort d'un supporter dans l'enceinte a endeuillé cette rencontre amicale.

Des supporters arrivent au stade Azteca avant le match amical entre le Mexique au Portugal. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Seleçao, privée de son patron Cristiano Ronaldo, blessé à un ischio-jambier, n'a jamais su percer la défense mexicaine bien organisée. Un nul qui sonne comme un revers pour les Portugais, qui avancent comme l'un des prétendants au titre pour la prochaine Coupe du Monde, que le Mexique co-organise du 11 juin au 19 juillet avec le Canada et les Etats-Unis, que la sélection de Roberto Martinez affronte mardi.

Si Ronaldo devrait être remis de sa blessure d'ici-là, ses compatriotes n'ont pas su montrer qu'ils pouvaient gagner sans lui, malgré une équipe remplie de talents individuels, à l'image de Nuno Mendes, Joao Felix ou Vitinha. L'enceinte qui a sacré Pelé en 1970 et Maradona en 1986 accueillera cinq rencontres de la Coupe du monde cet été, dont celle d'ouverture, entre le Mexique et l'Afrique du Sud, le 11 juin.