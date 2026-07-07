Toujours sans éclat dans le jeu, comme depuis le début de la Coupe du monde, la Roja s'est appuyée lundi sur ses remplaçants pour éliminer en 8e de finale le Portugal en toute fin de rencontre. Sa profondeur de banc est impressionnante.

Mondial 2026 Le Portugal en a fait les frais : la Roja et son banc d'enfer

«Nous pouvons avoir sur le banc des joueurs qui dans n'importe quelle autre sélection seraient titulaires», a lancé le sélectionneur Luis De La Fuente, qui semble parfaitement gérer l'égo de ses troupes. Selon lui, «les joueurs les plus importants sont ceux qui sortent du banc».

Et pour cause, lundi à Dallas, les trois remplaçants ont été impliqués sur le but qui a envoyé l'Espagne en quart de finale: Fabian Ruiz et Mikel Merino, entrés à la 85e minute à la place de Pedri et Dani Olmo, et Ferran Torres qui avait remplacé Alex Baena dix minutes auparavant.

L'arbitre venait tout juste d'annoncer la durée du temps additionnel quand l'ailier du FC Barcelone a glissé un subtile ballon dans la surface au milieu d'Arsenal, parti dans le dos de la défense portugaise et plein de sang froid pour tromper Diogo Costa (1-0, 90e+1).

«Mikel Merino ne se rate jamais, c'est une valeur sûre. Et dans les moments clés, il est toujours là, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste», a insisté le sélectionneur à propos du Gunner, qui n'avait joué qu'autour de 130 minutes sur quatre matches avant ce 8e de finale.

Ni remplaçants ni titulaires

Fabian Ruiz (PSG), Merino (Arsenal) et Ferran (Barça), qui avaient jusque-là réalisé un Mondial très discret, sont titulaires en club quand ils ne sont pas de retour d'une blessure comme cela a été le cas pour les deux premiers cette saison (genou et pied). Mais ne pas être alignés avec la Roja par Luis De La Fuente ne semble pas être un problème pour les intéressés, là où cela pourrait en être un dans d'autres sélections.

Interrogé par l'AFP sur ce sujet lors d'un entretien la semaine dernière, Fabian Ruiz – cadre au PSG et aligné en finale de la Ligue des champions – avait développé sur ce point: «Venir en sélection est un privilège. Je suis capable d'assumer le rôle que le coach me demande, tant sur le terrain qu'en dehors. C'est vrai que j'ai joué trois matches, deux comme remplaçant, mais bon, je pense qu'ici il n'y a ni remplaçants, ni titulaires, c'est une équipe. Ce qui compte, c'est gagner, c'est l'équipe. Comme on le sait, nous avons 26 très bons joueurs, n'importe lequel peut jouer. Là, mon rôle est de les soutenir, de les aider et d'essayer de faire de mon mieux pour que, quand le coach voudra que je joue, je sois prêt».

Trois gardiens nos 1

Le poste de gardien illustre parfaitement la profusion de possibilités pour l'Espagne: trois nos 1 pour un poste sans créer de tensions à la vue des entraînements dans la bonne humeur et des déclarations successives.

Unai Simon, qui évolue à l'Athletic Bilbao, est le numéro un depuis les trois derniers grands tournois, notamment lorsque la Roja a remporté l'Euro 2024. C'est encore le cas aux Etats-Unis, avec zéro but encaissé.

Mais ses deux coéquipiers pourraient largement prétendre être à sa place. David Raya a réalisé une grande saison avec Arsenal, vainqueur de la Premier League et finaliste de la Ligue des champions contre le PSG (1-1, 4-3 tab). Et Joan Garcia s'est lui aussi illustré avec Barcelone, champion d'Espagne.

«La concurrence nous rend meilleurs chaque jour. Nous vivons cela naturellement. C'est un luxe de pouvoir travailler avec ces grands gardiens», disait début juin Raya, qui est «ici pour aider l'équipe autant que possible et pour remporter la deuxième étoile.»

Sur le même thème