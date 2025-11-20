  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 La route de l’Italie est tracée : les affiches des barrages connues !

Nicolas Larchevêque

20.11.2025

L'Italie recevra l'Irlande du Nord en mars en demi-finale des barrages européens. Il s'agit de la première étape pour tenter de décrocher l'un des six derniers tickets pour le Mondial 2026 après deux Coupes du Monde manquées.

L'Italie recevra l'Irlande du nord en mars en demi-finale des barrages européens.
L'Italie recevra l'Irlande du nord en mars en demi-finale des barrages européens.
IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Agence France-Presse

20.11.2025, 13:49

20.11.2025, 14:47

Sélection de loin la plus étoilée du tirage au sort des barrages réalisé jeudi au siège de la FIFA, avec quatre titres mondiaux, la Squadra Azzurra pourrait ensuite affronter le vainqueur de Pays de Galles-Bosnie-Herzégovine, qui accueillera la finale du tableau A.

Sortis mercredi soir du Top 10 de la FIFA (12e, -3 places), les Azzurri restent sur deux éliminations en barrages, contre la Suède pour la Coupe du monde 2018 (défaite 1-0, nul 0-0), et contre la Macédoine du nord (défaite 1-0) pour le Mondial 2022.

Mondial 2026. Encore 22 équipes pour les 6 dernières places via les barrages

Mondial 2026Encore 22 équipes pour les 6 dernières places via les barrages

Dans le tableau B, les demi-finales opposeront Ukraine-Suède et Pologne-Albanie, alors que le tableau C mettra aux prises Turquie-Roumanie et Slovaquie-Kosovo, et le tableau D Danemark-Macédoine du nord et République Tchèque-Irlande. Les demi-finales seront disputées le 26 mars et les finales le 31 mars 2026, toutes sur une rencontre unique.

Les barrages européens

  • Tableau A, demi-finales :
  • Italie - Irlande du Nord
  • Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine
  • Finale: le vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-Herzégovine jouera à domicile.
  • Tableau B, demi-finales :
  • Ukraine - Suède
  • Pologne - Albanie
  • Finale: le vainqueur d'Ukraine/Suède jouera à domicile.
  • Tableau C, demi-finales :
  • Turquie - Roumanie
  • Slovaquie - Kosovo
  • Finale: le vainqueur de Slovaquie/Kosovo jouera à domicile.
  • Tableau D, demi-finales :
  • Danemark - Macédoine du Nord
  • Tchéquie - République d’Irlande
  • Finale: le vainqueur de Tchéquie/Irlande jouera à domicile.
Montre plus

Outre les quatre places attribuées à la zone Europe, deux autres seront en jeu pour le reste du monde: les deux meilleures équipes au classement FIFA, l'Irak et la République démocratique du Congo, attendront en finale les vainqueurs des deux prébarrages entre les quatre autres équipes.

Dans le premier tableau, la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque se rencontreront pour pouvoir affronter la RD Congo, et dans le second, le vainqueur de Bolivie-Suriname ira défier l'Irak.

Ce tournoi intercontinental se tiendra au cours de la fenêtre internationale prévue du 23 au 31 mars 2026, dans les stades mexicains de Guadalajara et Monterrey, sans que la répartition exacte des rencontres ne soit encore connue.

Les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 (42/48)

  • Europe (12/16 participants): Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Croatie, Ecosse, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Norvège, Suisse.
  • Afrique (9/9 ou 10)*: Afrique du Sud, Algérie, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie.
  • Asie (8/8 ou 9)*: Arabie saoudite, Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Qatar, Ouzbékistan.
  • Amérique du Nord et Caraïbes (6/6 ou 8)*: Canada, Curaçao, Etats-Unis, Haïti, Mexique, Panama.
  • Amérique du Sud (6/6 ou 7)*: Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay.
  • Océanie (1/1 ou 2)*: Nouvelle-Zélande.
  • * 2 participants seront désignés à l'issue de barrages intercontinentaux, 4 à l'issue de barrages européens
Montre plus

